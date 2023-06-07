新州通報出現2起猴痘病例 衛生局呼籲民眾接種疫苗

新澤西州衛生局2日通報兩件猴痘病例，衛生局呼籲民眾接種猴痘疫苗，以增強保護。(美聯社)

新澤西州衛生局2日通報兩件猴痘 病毒(Mpox virus)感染病例，芝加哥也有好幾個新病例，隨著夏季來臨， 衛生局呼籲民眾接種疫苗 ，以策安全。

衛生局長波西齊立(Judith Persichilli)說，疫苗是防止猴痘感染的最佳工具，新州 可免費提供，感染高風險的人，若還沒打齊兩劑疫苗，應儘速接種疫苗或補滿。

新州的猴痘病例去年夏季曾達高峰，雖然傳播看似已平息，今年又出現兩例，政府提醒民眾不可掉以輕心，該打疫苗的人還是要打，已增強保護。

有需要打兩劑JYNNEOS疫苗的人，可上衛生局網站nj.gov/health/mpox查詢是打地點等資訊。

衛生局說，疫苗是防止染疫不致變成重症的最佳辦法，最新病例顯示，即使打過一劑或兩劑疫苗，仍可能再度感染，出現症狀。

衛生局指出，猴痘感染途徑是「和帶原者有親密接觸」，包括肌膚之親或性行為。症狀包括發燒、發冷、頭疼、肌肉及背部痠痛、淋巴腺腫、明顯膿皰或泡疹，通常臉部、嘴巴開始，蔓延全身。

和出現症狀者有過親密接觸的人，應自行隔離觀察21天，最好趕快打疫苗，出現上述症狀的話，儘速求醫，請醫療單位檢測是否染疫。

猴痘病毒和天花病毒同科，但不相同。通常在2-4周間可痊癒，但要等到痘痂脫落，長出新的一層皮膚才算康復。若在家療癒，最好單獨使用浴廁，和他人接觸時，戴上N95等級的口罩。