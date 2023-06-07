我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

新州通報出現2起猴痘病例 衛生局呼籲民眾接種疫苗

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州衛生局2日通報兩件猴痘病例，衛生局呼籲民眾接種猴痘疫苗，以增強保護。(美聯社)
新澤西州衛生局2日通報兩件猴痘病例，衛生局呼籲民眾接種猴痘疫苗，以增強保護。(美聯社)

新澤西州衛生局2日通報兩件猴痘病毒(Mpox virus)感染病例，芝加哥也有好幾個新病例，隨著夏季來臨， 衛生局呼籲民眾接種疫苗，以策安全。

衛生局長波西齊立(Judith Persichilli)說，疫苗是防止猴痘感染的最佳工具，新州可免費提供，感染高風險的人，若還沒打齊兩劑疫苗，應儘速接種疫苗或補滿。

新州的猴痘病例去年夏季曾達高峰，雖然傳播看似已平息，今年又出現兩例，政府提醒民眾不可掉以輕心，該打疫苗的人還是要打，已增強保護。

有需要打兩劑JYNNEOS疫苗的人，可上衛生局網站nj.gov/health/mpox查詢是打地點等資訊。

衛生局說，疫苗是防止染疫不致變成重症的最佳辦法，最新病例顯示，即使打過一劑或兩劑疫苗，仍可能再度感染，出現症狀。

衛生局指出，猴痘感染途徑是「和帶原者有親密接觸」，包括肌膚之親或性行為。症狀包括發燒、發冷、頭疼、肌肉及背部痠痛、淋巴腺腫、明顯膿皰或泡疹，通常臉部、嘴巴開始，蔓延全身。

和出現症狀者有過親密接觸的人，應自行隔離觀察21天，最好趕快打疫苗，出現上述症狀的話，儘速求醫，請醫療單位檢測是否染疫。

猴痘病毒和天花病毒同科，但不相同。通常在2-4周間可痊癒，但要等到痘痂脫落，長出新的一層皮膚才算康復。若在家療癒，最好單獨使用浴廁，和他人接觸時，戴上N95等級的口罩。

疫苗 猴痘 新州

上一則

自稱因種族、宗教遭解雇 新州女告恩格塢市府官員

下一則

平凡泰食小館女廚 獲烹飪界最高榮譽

延伸閱讀

新州ANCHOR房產稅退稅支票 3萬房主租戶未收到

新州ANCHOR房產稅退稅支票 3萬房主租戶未收到
預防 COVID-19 懷孕與新冠肺炎疫苗須知

預防 COVID-19 懷孕與新冠肺炎疫苗須知
槍殺新州女議員 維州男落網

槍殺新州女議員 維州男落網
新冠每周仍奪數百命 官方、業者研發補強針專攻XBB變種

新冠每周仍奪數百命 官方、業者研發補強針專攻XBB變種
懷孕與新冠肺炎疫苗須知預防宣傳教育活動

懷孕與新冠肺炎疫苗須知預防宣傳教育活動
全美「海灘祕境」 新州3處上榜 第5名只能划船前往

全美「海灘祕境」 新州3處上榜 第5名只能划船前往

熱門新聞

毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

2023-06-03 09:40
正值壯年的潘明華遭歹徒開槍射殺。(前員工提供)

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

2023-06-02 09:19
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家支招

2023-05-31 11:54
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家教你省一筆

2023-06-01 02:15
伊州將近68萬州民，可收到每人95元的谷歌違反隱私法賠償金。(pixabay)

谷歌違反隱私法 伊州用戶每人可獲95元賠償

2023-06-06 09:05
利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（美聯社）

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

2023-05-29 22:19

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退