紐澤西台商會 將設美東辦事處 輔助台商西進美國
紐澤西台灣商會日前在木橋市APA飯店(APA Hotel Woodbridge)舉行年會，會長鄭吉成表示，將成立美東辦事處，為台商西進美國準備，當晚近300來賓出席，摸彩禮金豐富，包括機票三張與萬餘現金等80個獎項，來賓紛紛認購彩券。
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、公使陳珮瑩、僑務組主任黃儷萱、領務組副組長游智雅、組長劉福元、紐約華僑文教中心主任陳永豐、副主任王鈺淇、駐美投資貿易服務處主任丁偉、秘書謝丞淵、外貿協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍、經理李明軒等出席。
李光章致詞時肯定紐澤西台商會在歷任會長努力經營下，會務蓬勃發展，積極培養青商後裔，今年協助NSO國家交響樂團巡美訪演；李光章表示，台美雙方政府共同公布的21世紀貿易倡議首批協定文本，預計今年底前即可完成所有談判，對未來台美關係將有深遠的影響，呼籲台商繼續協助政府深化台美經貿夥伴關係，讓台灣在全球經貿布局當中有更好的發展機會。
會長鄭吉成表示自己代表商會中生代傳承，將秉持著台灣商會的精神，將邀請北美台商會與世界台商會，共同成立美東辦事處，為台商西進美國做最好的準備與輔助。
年會中為世界台商會會長候選人吳光宜、北美台商會會長候選人江俊霖、與紐約市第20選區議員候選人白育青加油，預祝高票當選。
節目中並頒獎年度高爾夫球公開賽獲勝者：總桿第一名黃敬琛、楊惠如；淨桿獎第一名施俊銘、彭鈺絢；最遠距離獎王世峯、彭鈺絢；近洞獎蔡慶輝、莊惠如、江浩、黃敬琛。
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