威脅絞死裴洛西 賓州女老闆判關27個月

賓州餐館女老闆鮑爾2021年1月6日參加國會暴動，威脅當時的眾院議長裴洛西，日前被判監禁兩年三個月。圖為2021年她在所經營的餐廳外留影。(美聯社)

2021年參加國會暴動，威脅要絞死眾院議長裴洛西 的賓州餐館女老闆鮑爾 (Pauline Bauer)日前被法院判刑坐牢兩年三個月，羈押期間可抵減刑期。

當年1月6日，她一夥人衝進裴洛西辦公室時，她朝著國會警察 大喊，把裴洛西交出來，讓支持川普的暴徒們絞死。今年1月，聯邦法院法官麥克法登(Trevor McFadden)判決，她阻撓國會執行法定職務等五項罪名成立。檢察官求刑6年半。

檢方說，守衛國會大樓的警察，有一位被現年55歲的鮑爾猛推到一旁，她對警察大叫，「把人交出來，要不然我們要衝進去了。現在就把南西‧裴洛西交出來，我們要把她吊死。帶她出來！」其他暴民也叫囂要對裴洛西不利。

檢察官彼得森(James Peterson)在訴狀中說，「鮑爾威脅要絞死裴洛西議長是真的，這個威脅迫在眉睫，置眾院議長於險境。」

鮑爾的律師麥克努( Komron Jon Maknoon)說，鮑爾從未想要阻礙國會確認拜登勝選，也對自己的行為表達「真誠的遺憾」，她對公眾並不構成威脅，而國際媒體聚焦於她「最難堪的一刻」，影響她的心理。

檢方說，她在審判庭上說謊，先胡亂解釋為甚麼和警察對峙，又說不記得威脅過裴洛西。

審判庭開庭前一年，麥克法登就下令羈押她，因為她違反了保釋條件。她說，法院無權審判她，也對法官說，不要任何執業律師替她辯護。

她在小鎮肯恩(Kane)開的餐廳Bob's Trading Post，在新冠病疫來襲前，生意很好，因為避疫封閉措施，生意一落千丈，出面抗議政府措施，因敢言而成為小鎮名人。