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新州特教師遭控虐童 用體操墊「關禁閉」

編譯潘勛／綜合報導
新澤西州威吉伍德小學一名教師及一名助理用體操墊把6歲學童威爾許圍起來「關禁閉」，引發爭議。(YouTube視頻截圖)
新澤西州威吉伍德小學一名教師及一名助理用體操墊把6歲學童威爾許圍起來「關禁閉」，引發爭議。(YouTube視頻截圖)

新澤西州格洛斯特郡(Gloucester)「威吉伍德小學」(Wedgwood Elementary School)據傳發生特教班老師用體操墊把6歲學童威爾許(Levi Welsh)圍起來「關禁閉」一事，老師已遭解職，應男童的母親艾莉遜‧威爾許(Allison Welsh)要求，學區展開調查。

費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，艾莉遜好幾個月來很好奇為什麼兒子李維突然不肯再去學校，夜不成眠，就算睡著也會做惡夢，跟母親哀求留在家裡。

新澤西州威吉伍德小學。(取材自臉書)
新澤西州威吉伍德小學。(取材自臉書)

直到兩周前，她收到兒子就讀的特教班教學助理拍攝的影片，認出兒子的號叫聲由摺疊體操墊而成的隔離包傳出來；由影片可以聽到孩子在哀求說，「我無法呼吸，不能離開，讓我出去。」

艾莉遜嚇到了，馬上要求校區解釋，另開始與特教班其他家長交談，得悉班上據說發生令人困擾的事。

班上教師顯然一直使用稱為關禁閉的方法，以隔離包來處理孩子們。威爾許的影片顯示，教師及教學助理撐著隔離包。艾莉遜表示，兒子聽來很慘，老師對他管教並不正確，令人無法接受，根本不該嘗試這種做法。

艾莉遜表示，今年6歲的兒子要自我約束有困難，愛哭，一激動就很難自己平靜下來，但她指出，兒子的「個人教育計畫」並不包括關禁閉。

校區督學希布斯(Eric Hibbs)以調查進行中，拒絕直接評論這件事，但他以聲明表示，自己身為校區領導人，學童的安全安寧是首要前提。

艾莉遜表示，家長們獲悉老師是新來的，目前已被解職，「再也不會回到那所學校」。

在鄰近校區擔任語言治療師的艾莉遜表示，她把兒子的遭遇以虐童事件，呈報給州府兒童保護當局，也跟調查員談過。局方拒絕評論此事。

新澤西州威吉伍德小學。(取材自臉書)
新澤西州威吉伍德小學。(取材自臉書)

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