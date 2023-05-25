民調：6成新州人主張嚴格限槍

羅格斯大學日前公布的一項民調顯示，多數新澤西州居民主張嚴格限槍。(美聯社)

羅格斯大學日前公布的一項民調 顯示，多數新澤西州 居民主張嚴格限槍，認為聯邦最高法院去年針對隱藏攜槍的有關裁決太寬鬆。觀察家說，最高法院這項裁決也「直接牴觸」新州 的民意。

新州政府去年制定的嚴格限制隱藏攜槍法日前也遭聯邦地區法院判決無效。最高法院、聯邦地方法院如此，州長墨菲領導的民主黨政府，要打贏槍械管制法的官司，看來是一場硬仗。

但是，根據羅格斯大學和伊格頓民調公司合作的民調，新州成年人有61%不贊同最高法院對攜槍權較為寬鬆的裁決。

多達92%受訪民眾支持新州購槍者須先接受安全訓練的法規。新州法律規定，有持槍執照者，要在公共場所持槍，須先買保險，另外，在私人宅地，除非獲得地主許可，不得隱藏攜帶槍械。這兩條法規，也獲得至少67%民眾支持。

聯邦地方法院法官邦卜(Renee Marie Bumb)卻以這兩條法規違憲為由，裁定無效。

另外，62%民眾贊同在學校、醫院、投票所、公共海灘等「敏感地點」不得攜帶槍械。墨菲去年12月簽署實施的法律，禁止在多數公共場所暗中攜槍，也遭邦卜法官裁定暫緩實施。

新澤西槍械暴力研究中心主任艾內斯提斯(Michael Anestis)說，這項民調結果顯示，最高法院的裁決「直接牴觸新澤西居民的希望」，不論政黨屬性、是否擁有槍械，大致如此。

民調發現，五分之一新澤西州家庭有槍。更細分，32%共和黨人，26%男人，25%35-49歲的人，32%家庭年收入超過15萬元的人，28%城市遠郊居民，28%西南部居民，25%澤西海岸居民家裡有槍。

該民調是在4月27日到5月5日完成，有效樣本1002人，抽樣誤差在正負3.6個百分點。