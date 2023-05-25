新州牙醫助理爆離職潮 預約要等半年

新州牙科診所出現助理離職潮，想要預約看牙的病患最長恐等待半年時間。(取材自臉書)

新冠疫情 終於結束，疫情封控造成各行業人力短缺的後遺症才要開始發酵，新澤西州 牙科診所出現助理人員離職潮，人手不足的情況下，想要預約看牙的病患最長恐等待半年時間。

根據聯邦勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)統計，新州 牙醫助理平均年薪約9萬4000元，比一般勞工待遇好，但如今面臨人員短缺，嚴重影響牙科診所經營。

新澤西牙科協會(New Jersey Dental Association)政府暨公共事務主任舒爾茲(Jim Schulz)坦承，「由於牙科人力短缺，例行治療可能會延宕數周甚至數月之久。」

新州愛迪生(Edison)牙醫維塔萊(Mark Vitale)表示在疫情前，「雇用牙醫助理一直是小問題，因為沒有那麼多人力需求，總是可以找到一位助理。」但如今因為工時長加上有其他就業機會，牙科診所已經無法留住人力，「我的意思是，我付的錢比我們以前付的都多。」維塔萊補充表示，「除非員工非常忠誠，否則只要有人提供更高薪資，他們就會跳槽。」

另一方面，勞動力老化，又缺乏足夠新人遞補，使短缺雪上加霜，新州實施的五項牙科助理培訓計畫，只有四間牙醫助理學校獲得牙科認證委員會(Commission on Dental Accreditation)批准，舒爾茲無奈表示，「算算看，我們每年培訓100名牙醫助理，但我們有近6000家牙科診所。」由於新州多年來沒有新增培訓學校，舒爾茲表示，「結業的牙醫助理人數都差不多」，根本無法滿足牙科診所的人力需求。

因此現階段，維塔萊只能自行調整門診時間，「將病患約診重新安排，或者延後數個月，直到門診有空檔。」但不免擔心病患的就醫權益，「如果有人需要每三個月來看診，而我每五到六個月取消門診，可能會影響病患必要的療程。」維塔萊表示。