新州漢諾威鎮教委會新政策涉性別歧視 遭檢察長狀告

新澤西州檢察長普拉金(圖)向法院提起民權訴訟，反對漢諾威鎮教育委員會及公立學校的新政策，要求校方向家長通知其子女的性別認同及性取向。(取材自推特)

新澤西州 檢察長普拉金(Matthew J. Platkin)17日向法院提起民權訴訟，反對漢諾威鎮教育委員會(Hanover Township Board of Education)及公立學校的新政策，該政策在16日通過，要求校方向家長通知其子女的性別認同 及性取向。

「NJ.com」報導，普拉金會同民權處長艾耶(Sundeep Iyer)向高等法院提起緊急訴訟，阻止該政策落實。

帕拉金表示，新澤西州永遠捍衛性別多元(LGBTQ+)團體，期盼就此事提出州方的論述；州方為性別多元學生對課業、社區的貢獻，極感到自豪，將繼續致力於保護他們在州內學校免遭歧視 。

訴狀主張，漢諾威鎮學區的政策違法新澤西州「反歧視法」(Law Against Discrimination)，基於性取向、性別認同或表達而有歧視；要求教職人員向家長通知男、女同性戀、跨性別或酷兒學生，但不告知同儕。這條政策也令那些學生的安全及心理健康有受害之虞，同時違反新澤西教育廳的準則，後者規定要保護學生的秘密、隱私。

檢察長辦公室指出，漢諾威鎮學區的新政策，要求「只要教職員工在直接、間接條件下得知任何事實或狀況，可能對學生的身心健康、安全、合群及情緒安寧，有實質影響，須立刻、充分及正確地通知學生家長」，包括學生的性活動、性取向、性別轉換以及性別認同或性別表述。

漢諾威鎮教委會發表聲明指出，這條政策並未針對任何學生，侵犯他們受保護的地位，只是要求教職員工要在了解任何可能影響學生安寧的事件，必須通知教務人員及父母。

按州方反歧視法，性取向、性別認同或性別表達，都屬受保護事項。