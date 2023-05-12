賓州高中生延後到校 學生：有睡飽變更快樂

賓州上達比高中今年起將上課時間延後兩小時，結果發現學生打瞌睡情況減少，而且學習效果也大為提高。(美聯社)

過去三年疫情期間，有越來越多的青少年出現情緒問題，尤其是少女和跨性別(LGBTQ+)者尤其嚴重，根據研究，可能和青少年普遍睡眠不足有關，因此陸續有高中將上課時間延後兩小時，讓學生睡飽再來上課，結果發現打瞌睡情況減少，而且學習效果也大為提高。

賓州 上達拜(Upper Darby)高中今年起，將上課時間延後至上午9時45分，該校學生杜拉特(Khalid Doulat)坦承：「早上我變得更快樂、變得更積極，我到校之後，會笑得更多，因為不再需要一早7時30分勉強起床。」

高一生阿法妮(Fatima Afrani)也表示，今年下課回家後，會先放鬆，再幫媽媽做家事、寫功課，她表示：「去年我忙著先寫完功課，根本沒辦法拖拖拉拉，現在只要我覺得累，我就聽從身體，讓自己補眠一下。」

賓州州立大學(Penn State University)「睡眠、健康與社會合作實驗室」(Sleep, Health & Society Collaboratory)主任巴克斯頓(Orfeu Buxton)表示：「針對心理健康的挑戰已經出現，如果沒有充足睡眠，情況會更糟糕。」

根據全國州議會會議(National Conference on State Legislatures)統計資料顯示，全國至少有九個州，正考慮立法規定學校上課時間，比去年四州增加一倍；加州2019年成為全美第一個、也是唯一立法規定學校上課時間的州；另外包括丹佛、費城 和阿拉斯加州 最大城安克拉治(Anchorage)等大型學校體系，則慎重考慮將上課時間延後。

賓州上達拜高中上課時間，嚴格來說仍規定在早上7時30分，但做法有彈性，學生可以上網繳交和當天課程有關的作業，並視其個人狀況，利用上課前兩小時時間，和老師面談、補眠或完成作業。

上達拜高中校長奧勒威(Matthew Alloway)表示，老師上課時也發現打瞌睡的學生越來越少，學生也能夠充分理解「到校上課是為了他們的需要」；另一方面，延後上課也讓學校老師多餘時間，照顧家人或處理家務。