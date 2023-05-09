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費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

編譯尤寶琪／綜合報導
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城一名男子2020年擔任外送時撞死人逃逸，但仍繼續送餐直到被警方逮捕，在獲保釋後又繼續送外賣直到判刑入獄；受害人家屬指控送餐平台未能盡責審核送餐人員背景，告上法院。

21歲的伯頓(Todd Burton)在2020年1月於送餐途中，撞死了29歲女子里德(Tiffany Reed)；伯頓不但肇事後逃逸，且在事發五天後又重新開始送餐，直到2月才被警方逮捕；但伯頓在保釋後又恢復送餐工作，在他於2021年認罪入獄前，共完成多達977趟外送。

被害人里德家屬向費城普通法院提告，代表律師指出，送餐平台應為未能審核送餐人員背景負責，包括撞死里德的伯頓；據悉，伯頓撞死里德時所駕駛的灰色福特Fusion並沒有依法登記，也沒有保險。

訴訟中將伯頓列為共同被告；伯頓表示他肇事時是持有合法駕照的。

根據證詞，伯頓說他汽車失控撞上里德的時候，是在回家的路上，並非是在外送途中。但根據費城詢問報(Philadelphia Inquirer)取得的資料，事故發生時，伯頓在另一個平台上完成兩次接單外送。伯頓隨後承認自己同時在多個外送平台上接單。

伯頓的駕駛記錄也令人質疑他何以能夠成功獲得簽約。伯頓在2019年11月曾被吊銷駕照，且在之前一年內，曾多次因為違規而遭警方攔查。而根據他的時間表，柏頓至少從2019年6月就開始在外送平台上接單，且在吊銷駕照的兩個月期間，共完成了278起外送。

DoorDash要求新外送員接受犯罪背景調查，而Grubhub則要求要有合法駕照、汽車保險和良好駕車紀錄。隨著零工經濟在美國崛起，外賣平台應用程式大受歡迎，這種類型的訴訟越來越多。DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。

駕照 費城 汽車

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