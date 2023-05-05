費城長城中文學校 舉行2023演講比賽

孩子們在比賽中

費城 長城中文學校於4月30日舉辦2023年演講比賽，孩子們對演講比賽積極參與的熱情恰似綿綿春雨，把海外華裔 子弟學中文的熱情澆到新高。

當天下午，舉行演講比賽的教室座無虛席，一位難求。參賽者個個摩拳擦掌，意欲在一年一度的演講比賽中展現才華。

比賽全場總指揮為張頻老師，今年不同於往年的創新是孩子們掌控大賽：6名主持人分別是學生盧怡晨、鄧梓琳、李錦萱、吳繼揚、鄧梓焓和萬明許；比賽教室紀律組織者為學生劉浩文、陳雨晨、黃詠恩、劉煜和陳高迪；室內發放禮品的是劉音希、胡瑞威和智澄宜。

校長姚海蓉和副校長萬應傑親臨比賽現場，並為選手們帶來了精美的紀念品。張頻老師代表學校強調比賽重在參與，稱讚每個能站在舞臺上的孩子，都需要足夠的自信心和勇氣才能參加比賽。比賽的目的也是為了激發孩子們講中文的熱情和自信心，讓孩子們有條理地成為演講人才。現場有十位評委，從演講內容、技巧、效果和流暢幾方面給選手們打分。

首位登場的邵康健儀態大方，演講從容，吐字清晰。近40位演講者的演講內容有唐詩、成語故事、現代詩和古辭等。

張潤怡同學在演講仲介紹了自己的家鄉淄博；四年級的樓潤旭將一首《木蘭辭》一字不漏地背誦下來，讓全場讚歎不已；五年級的張昕怡帶著一疊自己做的字卡，以一個“馬”子為例，講演了漢字的演變和篆書、隸書、楷書、行書、草書和現代簡體字的漢字形式；最有趣的是吳繼揚扮作記者，穿越到三國採訪猛將張飛，令人捧腹大笑，把漢語的靈魂和趣味性表現得淋漓盡致。

對於孩子們來說，參與已讓他們超越自我，勇於挑戰自己，已戰勝自我。華裔在美國眾多裔族中，給人以木納不善言辭的總體印象。長城中文學校的演講比賽，為華裔學子鋪出一條潛途，讓越來越多的華裔子弟能在未來人生中，成為那個在人群中能夠用演講打動人的發光者，甚至成為能振臂一呼而應者相從的領袖人物。【圖文報導：彭林】