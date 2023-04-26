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州長不再否決 德拉瓦娛樂大麻即起合法

記者張聲肇╱綜合報導
德拉瓦州長卡尼讓休閒用大麻合法化的法案成為法令。(Getty Images)
德拉瓦州長卡尼讓休閒用大麻合法化的法案成為法令。(Getty Images)

德拉瓦州長卡尼（John Carney）21日表示，他會讓休閒用大麻合法化的法案成為法令，但不會簽署法案。23日零點起，德拉瓦州21歲以上的成年人可以攜帶、吸食1盎司以下的大麻。

如此一來，德拉瓦成為美國第22個允許成年人擁有、使用「個人用量」大麻的州，民主黨為大麻合法化奮鬥了近10年，卡尼不願再為此問題與黨內贊成派鬧意見，但仍表示合法化不是辦法。

他說：「我要清楚表明，我的看法沒有改變，我也了解贊同我的看法的人會很失望，因為我決定不否決這個法案。」卡尼解釋：「我這麼做因為大家花太多時間處理這問題，而德拉瓦州民每天面臨的問題更嚴重也更迫切。大家該攜手向前了。」

卡尼說，他不簽署大麻法案，是擔心娛樂用的大麻會影響兒童健康，也會影響道路安全。他和眾議會議長史瓦茲柯夫（ Pete Schwartzkopf）不支持大麻合法化，成為民主黨內的異數。

不過，即使法案生效，德拉瓦州人在16個月內，仍無法在本州購得休閒大麻，也不能公然吸食，雇主也有權制定企業內部的零容忍政策。

該州議會3月通過兩個大麻相關法案，其中一個規定21歲以上成年人可合法使用「個人用量」大麻，亦即1盎司以下大麻葉，或12公克以下大麻籽油精，或750毫克四氫大麻酚（delta-9-tetrahydrocannabinol）。第二個法案預定在生效16個月內，發出30張營業執照，並制定15%的銷售稅。

這兩個法案上周送到州長辦公桌上，由他在10天內簽署、否決或「任其到期生效。」他採取最後一個選項，不再和議會「鬥氣」，因為他曾經否決過類似的法案，不料遭議會反彈，再度通過，創下1977年以來「府會失和」紀錄。

大麻合法化 德拉瓦州 民主黨

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