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新州華裔邵竫一 獲選「綜藝Variety」值得關注10位導演

記者劉偉／新澤西州報導
邵竫一在他自編自導的電影「Chang Can Dunk」首映會上。(邵竫一提供)
邵竫一在他自編自導的電影「Chang Can Dunk」首映會上。(邵竫一提供)

新澤西州的華裔子弟、畢業於南加州大學電影學院電影電視制作專業的邵竫一自編自導的體育電影「灌籃青春」(Chang Can Dunk)，今年3月10日在迪士尼+頻道首映獲好評，被娛樂雜誌「綜藝Variety」評為「2023年值得關注的十位導演」之一。

「灌籃青春」講述一個個頭不高卻喜歡籃球，但不受同學歡迎的亞裔高中生， 與學校的全明星球員馬特(Matt)打賭，在12周內學會灌籃的故事。

邵竫一認為，身為亞裔，在一個只有少數亞裔家庭的小鎮上，有時你不知道人們為什麽會以某種方式對待你，這就使得電影中賭這個「灌籃」如此重要，因為它是一個客觀目標，無論人們如何看待你，或你如何看待自己都無關緊要，「你可不可以」才重要。

娛樂雜誌「綜藝Variety」關於「2023年值得關注的十位導演」的報導。左一為...
娛樂雜誌「綜藝Variety」關於「2023年值得關注的十位導演」的報導。左一為邵竫一。(截自綜藝Variety)

這是一部從生活在少數族裔社區有色人種的角度，審視青少年中社會等級制度和家庭生態的電影，也是這部電影深刻之處。 畢業於紐約大學心理學專業，現成為電影制作人的邵竫一，用他的獨特觀察，創造了與迪士尼+之前截然不同的電影視角。該電影現已在全美陸續上映。

一直隨父母在新澤西州長大，長期在華夏中文學校學習中文的邵竫一，對剛去世的父親、前華夏中文學校總校長邵杜罔有著深深的懷念。邵竫一從大學心理學專業畢業後，想實現他用電影講故事的夢想，但他明白，很多華裔父母並不贊同子女走上這麽艱難的事業之路。

邵竫一和他已去世的父親，前華夏中文學校總校長邵杜罔(右)。(陳小平提供)
邵竫一和他已去世的父親，前華夏中文學校總校長邵杜罔(右)。(陳小平提供)

他的父母卻給予他支持。父親對他說：「當年我的父親沒有讓我做我想做的事，我要一定讓兒子選擇自己的夢想！」 連父母給他起的名字「竫一」也有「靜(竫)心追夢、力(立)爭第一」之意。

他說，南加州大學電影學院是美國大牌明星的搖籃，要想考入很難，而從開始學電影到做成功的導演，更是有很漫長的路要走，是父母一路鼓勵和期待，給了他很大的力量。

邵杜罔是華夏中文學校早期的總校長之一，為華夏中文學校的發展做出過突出貢獻。

邵竫一感傷地說，父親在彌留之際對他說：「我生命中等待了20多年，始終相信和希望看到你的成功，但病魔讓我無法最終和你分享成功的喜悅。」

邵竫一(右一)被娛樂雜誌「綜藝Variety」評為「2023年值得關注的十位導演...
邵竫一(右一)被娛樂雜誌「綜藝Variety」評為「2023年值得關注的十位導演」之一，這是他與其他獲獎導演在頒獎現場。(截圖自網站)

在父親去世五天後，邵竫一帶著「最受關注的前十位導演」的光環走上紅地毯。深受華裔導演李安影響，年僅36歲的邵竫一有今天的成就，既是華人在美國娛樂圈的榮耀，也是對父親最好的告慰。

邵竫一的母親陳小平說，兒子獲獎後，接受了美國多家電台、平台機構的採訪，名聲大振。這說明華裔二代只要有恆心不斷努力，也能進入美國各個不同領域，為人類文明進步作貢獻。

電影 導演 華裔

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