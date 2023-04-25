新州華裔邵竫一 獲選「綜藝Variety」值得關注10位導演

邵竫一在他自編自導的電影「Chang Can Dunk」首映會上。(邵竫一提供)

新澤西州的華裔 子弟、畢業於南加州大學電影 學院電影電視制作專業的邵竫一自編自導的體育電影「灌籃青春」(Chang Can Dunk)，今年3月10日在迪士尼+頻道首映獲好評，被娛樂雜誌「綜藝Variety」評為「2023年值得關注的十位導演 」之一。

「灌籃青春」講述一個個頭不高卻喜歡籃球，但不受同學歡迎的亞裔高中生， 與學校的全明星球員馬特(Matt)打賭，在12周內學會灌籃的故事。

邵竫一認為，身為亞裔，在一個只有少數亞裔家庭的小鎮上，有時你不知道人們為什麽會以某種方式對待你，這就使得電影中賭這個「灌籃」如此重要，因為它是一個客觀目標，無論人們如何看待你，或你如何看待自己都無關緊要，「你可不可以」才重要。

娛樂雜誌「綜藝Variety」關於「2023年值得關注的十位導演」的報導。左一為邵竫一。(截自綜藝Variety)

這是一部從生活在少數族裔社區有色人種的角度，審視青少年中社會等級制度和家庭生態的電影，也是這部電影深刻之處。 畢業於紐約大學心理學專業，現成為電影制作人的邵竫一，用他的獨特觀察，創造了與迪士尼+之前截然不同的電影視角。該電影現已在全美陸續上映。

一直隨父母在新澤西州長大，長期在華夏中文學校學習中文的邵竫一，對剛去世的父親、前華夏中文學校總校長邵杜罔有著深深的懷念。邵竫一從大學心理學專業畢業後，想實現他用電影講故事的夢想，但他明白，很多華裔父母並不贊同子女走上這麽艱難的事業之路。

邵竫一和他已去世的父親，前華夏中文學校總校長邵杜罔(右)。(陳小平提供)

他的父母卻給予他支持。父親對他說：「當年我的父親沒有讓我做我想做的事，我要一定讓兒子選擇自己的夢想！」 連父母給他起的名字「竫一」也有「靜(竫)心追夢、力(立)爭第一」之意。

他說，南加州大學電影學院是美國大牌明星的搖籃，要想考入很難，而從開始學電影到做成功的導演，更是有很漫長的路要走，是父母一路鼓勵和期待，給了他很大的力量。

邵杜罔是華夏中文學校早期的總校長之一，為華夏中文學校的發展做出過突出貢獻。

邵竫一感傷地說，父親在彌留之際對他說：「我生命中等待了20多年，始終相信和希望看到你的成功，但病魔讓我無法最終和你分享成功的喜悅。」

邵竫一(右一)被娛樂雜誌「綜藝Variety」評為「2023年值得關注的十位導演」之一，這是他與其他獲獎導演在頒獎現場。(截圖自網站)

在父親去世五天後，邵竫一帶著「最受關注的前十位導演」的光環走上紅地毯。深受華裔導演李安影響，年僅36歲的邵竫一有今天的成就，既是華人在美國娛樂圈的榮耀，也是對父親最好的告慰。

邵竫一的母親陳小平說，兒子獲獎後，接受了美國多家電台、平台機構的採訪，名聲大振。這說明華裔二代只要有恆心不斷努力，也能進入美國各個不同領域，為人類文明進步作貢獻。