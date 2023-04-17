我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

PATH新車亮相 本周起載客 9節列車陸續登場

記者張聲肇／綜合報導
PATH捷運新車亮相，72節嶄新車廂中的第一批本周起開始載客。(取材自美國川崎重工官網)
PATH捷運新車亮相，72節嶄新車廂中的第一批本周起開始載客。(取材自美國川崎重工官網)

跨哈德遜河紐新通勤火車(Port Authority Trans-Hudson，PATH)新車亮相，72輛嶄新車廂中的第一批本周起載客。港務局長歐圖爾(Kevin O'Toole)、執行長科頓(Rick Cotton)和捷運營運長德格拉夫(Clarelle DeGraffe)向媒體宣布後，登上川崎重工承造的車廂試乘。

德格拉夫說，新車主要將行駛於紐瓦克至世貿大樓的紅線(Red Line)。她說，九節的長列車將在未來12個月內陸續登場，2024年初之前，尖峰時間都會有長列車服務。

2020年4月，每日搭乘人數從30萬人次驟降到剩下1萬4000人次，幾乎都是必要行業如醫護、消防警衛和物流業的從業人員。歐圖爾說，「我們在2017年就承諾，要把PATH捷運經營到令大家刮目相看。」

德格拉夫說，現在每日平均載客量約為2019年的60%，尖峰時段則達80-85%。

她說，新車廂的設計大致和2009至10年間採購的首批相同，僅少數地方改變。這72輛新車廂都沒有駕駛艙，預定2023年底全數上場服務。

科頓說，下一步，PATH捷運計畫今年秋天引進刷卡付費系統，乘客用信用卡、現金卡或手機付費軟體，掃描一下即可進出站，類似紐約市大眾運輸OMNI系統。

此外，航港局將在哈瑞森(Harrison)另建一座新站，取代目前的老建築，服務當地公寓、大樓和民宅的居民。德格拉夫說，Hoboken、 Pavonia-Newport和Grove Street等站也會翻新。

PATH捷運系統軌道和路基維修、改善工程也陸續進行中。德格拉夫說，「這軌道系統已高齡113歲，自然不再光鮮亮麗，我們要從根本維護起，」服務哈德遜河兩岸的乘客。

捷運 PATH 現金卡

上一則

有限預算下購買 新州佛光會近200件物資捐「食物櫥櫃」

延伸閱讀

「沒想到這麼多人來」 韓國瑜輔選頻被喊「選總統」

「沒想到這麼多人來」 韓國瑜輔選頻被喊「選總統」
挑戰保守民風 印度女穿清涼「泰山裝」搭捷運

挑戰保守民風 印度女穿清涼「泰山裝」搭捷運
英國雜誌評比 台北捷運奪全球公共運輸第8名

英國雜誌評比 台北捷運奪全球公共運輸第8名
搭公車捷運火車 台17日起免戴口罩 新冠最快月底降級

搭公車捷運火車 台17日起免戴口罩 新冠最快月底降級
影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受
防逃票 灣區捷運花9000萬元換閘機系統

防逃票 灣區捷運花9000萬元換閘機系統

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15
第二名的莫里斯威爾(Morrisville)有美麗的Lake Crabtree Park。(公園臉書)

北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

2023-04-12 02:05
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」