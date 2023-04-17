PATH新車亮相 本周起載客 9節列車陸續登場

PATH捷運新車亮相，72節嶄新車廂中的第一批本周起開始載客。(取材自美國川崎重工官網)

跨哈德遜河紐新通勤火車(Port Authority Trans-Hudson，PATH )新車亮相，72輛嶄新車廂中的第一批本周起載客。港務局長歐圖爾(Kevin O'Toole)、執行長科頓(Rick Cotton)和捷運 營運長德格拉夫(Clarelle DeGraffe)向媒體宣布後，登上川崎重工承造的車廂試乘。

德格拉夫說，新車主要將行駛於紐瓦克至世貿大樓的紅線(Red Line)。她說，九節的長列車將在未來12個月內陸續登場，2024年初之前，尖峰時間都會有長列車服務。

2020年4月，每日搭乘人數從30萬人次驟降到剩下1萬4000人次，幾乎都是必要行業如醫護、消防警衛和物流業的從業人員。歐圖爾說，「我們在2017年就承諾，要把PATH捷運經營到令大家刮目相看。」

德格拉夫說，現在每日平均載客量約為2019年的60%，尖峰時段則達80-85%。

她說，新車廂的設計大致和2009至10年間採購的首批相同，僅少數地方改變。這72輛新車廂都沒有駕駛艙，預定2023年底全數上場服務。

科頓說，下一步，PATH捷運計畫今年秋天引進刷卡付費系統，乘客用信用卡、現金卡 或手機付費軟體，掃描一下即可進出站，類似紐約市大眾運輸OMNI系統。

此外，航港局將在哈瑞森(Harrison)另建一座新站，取代目前的老建築，服務當地公寓、大樓和民宅的居民。德格拉夫說，Hoboken、 Pavonia-Newport和Grove Street等站也會翻新。

PATH捷運系統軌道和路基維修、改善工程也陸續進行中。德格拉夫說，「這軌道系統已高齡113歲，自然不再光鮮亮麗，我們要從根本維護起，」服務哈德遜河兩岸的乘客。