全美台灣同鄉聯誼會 籌備年會

全美台灣同鄉聯誼會年會籌備會主委黃秀梅召開籌備會議，前排左四起：黃淑慧、林映君、黃秀梅、陳惠青。(主辦單位提供)

全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會籌備會，日前在Riverdale Flaming Grill Buffet召開第一次籌備會議，34名籌備委員在會中討論所司職務。

全美台聯會前會長林映君、陳惠青、美東中文學校協會會長戴松昌、大華府 台聯會前會長何瑞恩、張雅媜、新澤西台聯會會長黃淑慧等出席。

主任委員黃秀梅表示，她協助過前會長葉振忠與林映君在新澤西的全美年會籌備，30年來參加過無數次的全美年會，今年依照累積的經驗分組分工，希望把最好的呈獻給所有的與會人員及貴賓們。

林映君與陳惠青均讚賞黃秀梅「非常勇敢」，願意接辦年會；林映君表示，上次全美台聯會年會是2006年17年前所辦，辦年會有很多事情，需要邀請許多外來貴賓，呼籲所有委員盡力幫忙參與，同時預祝年會成功。

籌備會中分配各人任務，黃秀梅表示所請籌備委員皆是社區熱心人士，包括副主委黃淑慧、秘書長周賢孟、副秘書長陳惠青、曹治萍，執行秘書陳樹波、何瑞恩、潘明正。黃秀梅表示，年會的籌備與策劃尚在草案階段，更好的方案，更適當的人選隨時都可以更新。

全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會將於9月15日(周五)至17日(周日)，在新澤西州紐瓦克機場 萬豪酒店(Newark Liberty International Airport Marriott)舉行，年會主題「和諧聯誼大團結，愛家愛國愛世界」。