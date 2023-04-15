我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲 警方壓制1男

全美台灣同鄉聯誼會 籌備年會

記者孫影真／新澤西州報導
全美台灣同鄉聯誼會年會籌備會主委黃秀梅召開籌備會議，前排左四起：黃淑慧、林映君、黃秀梅、陳惠青。(主辦單位提供)
全美台灣同鄉聯誼會年會籌備會主委黃秀梅召開籌備會議，前排左四起：黃淑慧、林映君、黃秀梅、陳惠青。(主辦單位提供)

全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會籌備會，日前在Riverdale Flaming Grill Buffet召開第一次籌備會議，34名籌備委員在會中討論所司職務。

全美台聯會前會長林映君、陳惠青、美東中文學校協會會長戴松昌、大華府台聯會前會長何瑞恩、張雅媜、新澤西台聯會會長黃淑慧等出席。

主任委員黃秀梅表示，她協助過前會長葉振忠與林映君在新澤西的全美年會籌備，30年來參加過無數次的全美年會，今年依照累積的經驗分組分工，希望把最好的呈獻給所有的與會人員及貴賓們。

林映君與陳惠青均讚賞黃秀梅「非常勇敢」，願意接辦年會；林映君表示，上次全美台聯會年會是2006年17年前所辦，辦年會有很多事情，需要邀請許多外來貴賓，呼籲所有委員盡力幫忙參與，同時預祝年會成功。

籌備會中分配各人任務，黃秀梅表示所請籌備委員皆是社區熱心人士，包括副主委黃淑慧、秘書長周賢孟、副秘書長陳惠青、曹治萍，執行秘書陳樹波、何瑞恩、潘明正。黃秀梅表示，年會的籌備與策劃尚在草案階段，更好的方案，更適當的人選隨時都可以更新。

全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會將於9月15日(周五)至17日(周日)，在新澤西州紐瓦克機場萬豪酒店(Newark Liberty International Airport Marriott)舉行，年會主題「和諧聯誼大團結，愛家愛國愛世界」。

新澤西州 紐瓦克機場 華府

上一則

德州人語／潮水退去 元宇宙是在裸泳？

下一則

大華府活動看板╱台灣愛樂19日甘迺迪中心公演

延伸閱讀

漢字文化節象棋賽 4校15學生對弈

漢字文化節象棋賽 4校15學生對弈
新澤西中校扯鈴賽 3校15名學生表現佳

新澤西中校扯鈴賽 3校15名學生表現佳
台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽 徵件

台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽 徵件
慶18周年 美國企業家聯誼會募款助學

慶18周年 美國企業家聯誼會募款助學
美國企業家聯誼會 慶成立18周年

美國企業家聯誼會 慶成立18周年
紐約台山聯誼會慶婦女節 女士獲贈玫瑰

紐約台山聯誼會慶婦女節 女士獲贈玫瑰

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47

超人氣

更多 >
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？