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漢字文化節象棋賽 4校15學生對弈

記者孫影真／新澤西州報導
新澤西中文學校協會校際象棋比賽，4校15名學生參賽。(圖：主辦單位提供)
新澤西中文學校協會校際象棋比賽，4校15名學生參賽。(圖：主辦單位提供)

新澤西中文學校協會日前在普林斯頓中文學校舉辦海外正體漢字文化節校際象棋比賽，維德孟華、普林斯頓、博根等中文學校、與北部慈濟人文學校，4校15名學生參賽，賽場井井有條，學生冷靜對弈，專注地投入一場智力競技，賽後舉行頒獎，優勝者獲得獎狀與獎盃。

新澤西中文學校協會會長謝嘉文、美東中文學校協會會長戴松昌、全美中文學校聯合總會總會長江海寧、普林斯頓中文學校校長陳怡君等出席。

戴松昌稱讚協辦單位普林斯頓中校規畫得當，提供比賽4-5小時的場地，FASCA海外青年文化大使協會五名學生，協助布置比賽場地與動線引導，讓比賽得以順利進行。

謝嘉文表示，象棋是中華文化很重要的一部分，不但能讓學生認得中文字，更能培養耐性與沉穩的思考力，藉由舉辧校際象棋比賽，能讓學生們切磋學習、精進棋藝，期盼明年有更多學生參賽。

中文學校校際象棋比賽，賽場井井有條，中年級組學生冷靜對弈。(圖：主辦單位提供)
中文學校校際象棋比賽，賽場井井有條，中年級組學生冷靜對弈。(圖：主辦單位提供)

比賽邀請戴松昌擔任總裁判、Peter Tan、吳濬宇James Wu、洪有萱Bruce Hung、洪志忠Jon Hung、張宣聖David Chang等擔任評審，戴松昌指出，學生練習象棋，有益於智力發展之外，更能提升對中文字的了解，參賽學生必須至少連贏五局，才會贏得第一名，專注力、智力及體力需要互相配合，他鼓勵參賽者平時多加練習。

FASCA海外青年文化大使協會五名義工到場幫忙。(圖：主辦單位提供)
FASCA海外青年文化大使協會五名義工到場幫忙。(圖：主辦單位提供)

賽程歷時3小時，賽後隨即舉行頒獎典禮，各組前三名依次為，低年級組洪浩緯(普林斯頓)、Owen Lin(維德孟華)、金仁勇(普林斯頓)；中年級金仁義(普林斯頓)、Theodore Zhang(維德孟華)、洪子荃(北部慈濟)；高年級樓咨克(普林斯頓)、胡佳豪(普林斯頓)、Evan Su(維德孟華)。

低年級組前三名（前排左起）Owen Lin 、洪浩緯、金仁勇；與頒獎貴賓（後排左...
低年級組前三名（前排左起）Owen Lin 、洪浩緯、金仁勇；與頒獎貴賓（後排左起）江海寧、謝嘉文、陳怡君、戴松昌、李珠瑛合照。(圖：主辦單位提供)

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