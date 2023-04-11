費城擬發準媽媽補助 250人每月可領1000元

費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

費城 公共衛生局(Philadelphia Department of Public Health)將給予費城部分地區的準媽媽每月1000元的補助金。

據報導，衛生局計畫透過「費城喜悅銀行」(Philly Joy Bank)計畫提供約250名在費城的孕婦補助金，目標是減少源於出生的種族差異；這一補助金「沒有附加條件」。

費城公共衛生局的資訊指出，全國人口最多的前十大城市中，費城的嬰兒死亡率高居第一位，而且費城的非裔 新生兒在一歲生日前死亡的機率是白人新生兒的四倍以上。

費城衛生局局長貝蒂戈萊(Cheryl Bettigole)表示：「費城的嬰兒死亡是可以解決的危機，我們了解以更好的方式支持孕婦與新手爸媽有助於寶寶存活。費城喜悅銀行借鏡其他無附加條件收入保證計畫的成功經驗，幫助打破這些循環。」

除了補助金外，參與這項計畫的準媽媽還能獲得其他支援，包括財務諮詢、自願家訪、哺乳協助與陪產員(doulas)服務。

居住在費城的孕婦家庭年收入低於10萬元，並且住在新生兒低出生體重(low birth weight)比率最高的區域，即符合申請該計畫的資格。

新生兒低出生體重比率偏高的社區包括科布斯河(Cobbs Creek)、草莓大廈(Strawberry Mansion)、尼斯敦–蒂奧加(Nicetown-Tioga)。

費城市府希望明年初推出這項計畫。