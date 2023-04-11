費城擬發準媽媽補助 250人每月可領1000元
費城公共衛生局(Philadelphia Department of Public Health)將給予費城部分地區的準媽媽每月1000元的補助金。
據報導，衛生局計畫透過「費城喜悅銀行」(Philly Joy Bank)計畫提供約250名在費城的孕婦補助金，目標是減少源於出生的種族差異；這一補助金「沒有附加條件」。
費城公共衛生局的資訊指出，全國人口最多的前十大城市中，費城的嬰兒死亡率高居第一位，而且費城的非裔新生兒在一歲生日前死亡的機率是白人新生兒的四倍以上。
費城衛生局局長貝蒂戈萊(Cheryl Bettigole)表示：「費城的嬰兒死亡是可以解決的危機，我們了解以更好的方式支持孕婦與新手爸媽有助於寶寶存活。費城喜悅銀行借鏡其他無附加條件收入保證計畫的成功經驗，幫助打破這些循環。」
除了補助金外，參與這項計畫的準媽媽還能獲得其他支援，包括財務諮詢、自願家訪、哺乳協助與陪產員(doulas)服務。
居住在費城的孕婦家庭年收入低於10萬元，並且住在新生兒低出生體重(low birth weight)比率最高的區域，即符合申請該計畫的資格。
新生兒低出生體重比率偏高的社區包括科布斯河(Cobbs Creek)、草莓大廈(Strawberry Mansion)、尼斯敦–蒂奧加(Nicetown-Tioga)。
費城市府希望明年初推出這項計畫。
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