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新澤西中校扯鈴賽 3校15名學生表現佳

記者孫影真／新澤西州報導
新澤西中文學校協會校際扯鈴比賽，維德孟華、普林斯頓、新海等三所中文學校15學生參賽。(主辦單位提供)
新澤西中文學校協會校際扯鈴比賽，維德孟華、普林斯頓、新海等三所中文學校15學生參賽。(主辦單位提供)

新澤西中文學校協會校際扯鈴比賽近日在維德孟華中文學校舉行，維德孟華、普林斯頓、新海等三所中文學校共15名學生參賽，維德孟華與普林斯頓中校各獲得兩組冠軍。

左起：新澤西中文學校協會會長謝嘉文頒獎給雙人組冠軍，維德孟華中文學校戴溏恩、羅振...
左起：新澤西中文學校協會會長謝嘉文頒獎給雙人組冠軍，維德孟華中文學校戴溏恩、羅振恩。(主辦單位提供)

協會董事長戴松昌指出，部分學生因為有扯鈴文化課，來中文學校就讀，和有志一同的朋友一起，更會好好練習扯鈴和中文，激勵出創造力，這是中文學校最需要的一部分，學習台灣文化。今年8月5日、6日將舉行第一屆全美扯鈴比賽及扯鈴夏令營，希望扯鈴愛好者都能參加。

新澤西中文學校協會董事長戴松昌(左)頒獎。(主辦單位提供)
新澤西中文學校協會董事長戴松昌(左)頒獎。(主辦單位提供)

會長謝嘉文表示，扯鈴在海外僑校，一向是受歡迎的文化課及表演項目，期盼透過這次觀摩機會，提升扯鈴熱度，明年有更多學生，在舞台上發光發熱、展現風采！

維德孟華中文學校校長吳傳柏Herbert Gordon(左)頒獎。(主辦單位提供...
維德孟華中文學校校長吳傳柏Herbert Gordon(左)頒獎。(主辦單位提供)

維德孟華中文學校校長吳傳柏(Herbert Gordon)表示，扯鈴比賽是向社區展示台灣文化的好機會，維德孟華很高興提供場地讓學生一展所長，同時讓民眾多方了解台灣。

評審Kevin Lam、Jenny (Zi-Wei) Lin、Gregory Tsai、Preston Peng、Brian Chi多為往年參賽優勝者；評分標準為難度25%、結構(動作變化)、熟練、優美各占20%、創意10%、時間 5%；評審表示參賽學生的扯鈴技巧難度高，動作豐富多變各有創意，比賽歷時 三小時，賽後隨即舉行頒獎典禮。

比賽結果各組冠軍為高年級組維德孟華中校戴溏恩、中年級組普林斯頓中校黃唯凡、低年級組普林斯頓中校洪浩緯、雙人組維德孟華中校戴溏恩、羅振恩。練習扯鈴七年，戴溏恩表示「參加比賽對我來說就是超越自我，創造新套路，贏得勝利。」

全美中文學校聯合總會總會長江海寧、梅山中文學校台灣華語文學習中心負責人李珠瑛、FASCA諮詢導師楊文箎出席觀賽。

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