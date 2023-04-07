新州警局獲加強執法經費 本月強力取締「分心駕駛」

新州警方本月推行「你開車傳簡訊就挨罰」行動，加強取締開車不專心的駕駛。(取材自臉書)

新澤西州 高速公路交通安全部門(Division of Highway Traffic Safety)今年核發116萬8230元給157個警察 局，作為加強執法經費，本月加強取締開車不專心的駕駛。

新州 檢察長普拉金(Matt Platkin)3日與高速公路交通安全部門官員共同召開記者會，宣布自本月1日至30日推行「你開車傳簡訊就挨罰」(U Text. U Drive. U Pay)行動，提高見警率並加強取締分心的駕駛，避免開車傳訊息、調廣播等分心行為。

檢方聲明表示，這是「國家安全駕駛意識月」(National Distracted Driving Awareness Month)的一環，新州高速公路交通安全部門也宣布相當成功的「紀念」公共意識提升活動，紀念所有因為開車分心而罹難的受害者，路邊也豎立紀念碑悼念死者。

普拉金說：「公共安全是首要之務，這涵蓋新州道路安全，我們致力減少分心駕駛，(新澤西州州長)墨菲(Phil Murphy)政府聚焦所有新州人的平安與安全。」

官員4日表示，新州警方已開出超過8000張開車用手機或傳訊息的罰單，以及近4000張開車分心的罰單。

2017年到2021年這五年期間，駕車分心導致915人死亡， 其中近50%案例為駕駛為專心開車，約25%案例涉及一名分心駕駛造成至少一人受傷。

除了傳簡訊和手持電話，分心駕車情況另包括飲食、整理儀容和調整廣播。

新州警長卡拉漢(Patrick Callahan)表示：「在安全駕駛意識月，駕駛可預期新州道路的見警率提升，警方將攔查各種開車分心的行為，這項行動的用意在於協助嚇阻與避免分心駕駛導致道路死亡事件重演。」

司機若在駕車期間傳簡訊手持或打電話，初犯將面臨200元到400元的罰鍰，再犯則會罰800元且記三點違規處分。