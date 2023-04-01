孟莫斯大學獲匿名捐款2100萬 創校90年最大筆私人捐款

新澤西州孟莫斯大學27日宣布，接獲一名匿名人士捐款，金額高達2100萬元，是該校90年來最高金額的單筆私人捐款。(取材自臉書)

新澤西州 孟莫斯大學(Monmouth University)日前宣布，接獲一名匿名人士捐款，金額高達2100萬元，是該校90年來最高金額的單筆私人捐款，校方決定善用捐款、設置獎助學金用來資助符合條件的貧困學生。

孟莫斯大學校長李希(Patrick F. Leahy)在上月27日發表一份聲明表示：「對本校學生而言，真的是一份空前絕後的劃時代大禮；高等教育 最重要的任務之一即倡導並支持社會流動，此宗旨完全符合本校提升學 術和教育機會的理念，也未曾見於其他同類型大學，因此我們非常感謝捐助者慷慨捐款並支持本校的教育理念。」

根據資料顯示，位於新州西朗布蘭奇(West Long Branch)的孟莫斯私立大學2021至2022學年度，總共招收約4400名學生，年度營運預算為1億5780萬元。

孟莫斯大學負責校務發展的副校長亞曼達·克勞斯(Amanda Klaus)表示，校方將從2100萬元捐款中，率先提撥100萬元，作為救助貧困學生的獎助學金，其餘2000萬元將和校方既有的1億800萬元捐款基金合併，設置獎助學金，以協助孟莫斯郡當地貧困學生，只要課業與經濟狀況符合條件都可以申請獲得資助。

副校長克勞斯表示：「這份歷史性禮物為本校帶來立竿見影的好處，但是最大的好處，莫過於看到(獲得獎助學金)學生們在畢業後，在其從事的職業生涯中出人頭地，進而在改變個人一生的同時，也改善其經濟條件，這才是教育真正的力量。」