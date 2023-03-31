上訴積案多 費城今年不做地產重估

由於數以千計屋主提出地產重估上訴的大量積案仍在作業中，費城 今年將不為房地產 重新鑑價。

今年的暫停措施，可能導致費城下次為房地產恢復重估價格時，準確度與公平性都可能打折，連帶使得地產稅帳單受到影響。屋主還可能面臨房地產多年增值一口氣反映於單次鑑價的狀況，民眾提出申訴的機率恐將因此大增，市政府與學區則將落得預算 縮水的下場，不足款項可能永遠無法填補。

費城市長肯尼(Jim Kenney)2日發表預算演說時，宣布了今年不為房地產鑑價的決定。費城去年公布三年多來第一次重新鑑價結果，發現全市房地產價格平均上漲31%的屋主紛紛提出抗議，某些高檔社區房地產漲價幅度更大。

肯尼指出，申訴積案嚴重的作業負擔，來自於允許房地產持有人長達數月之久的延長期限得以提出要求一級檢討(first-level reviews)的申訴。肯尼在預算提案中說，受到一級檢討申請期限延長的影響，2024納稅年度將不會有重新鑑價。

因為房地產鑑價問題，肯尼領導的市府團隊遭到輿論批評，還跟市議會發生衝突。肯尼將於明年1月卸任，鑑價問題將留待下一任費城市長處理。

費城市政府財政局長杜波(Rob Dubow)在1日的預算簡報會中表示：「從明年開始，我們將持續進行鑑價。」

在2022年之前，費城前一次公布全市重新鑑價是2019年。費城房地產稅務評估辦公室(Office of Property Assessment，OPA)先前曾說每年都會固定公布房地產價格估算報告，好讓房地產價格估價準確度能夠提高。

費城市府發言人2022年11月表示，房地產稅務評估辦公室的目標是每年都進行重新鑑價，但由於收到許多因素綜合影響，「我們無法保證會做到特定的頻率」。

房地產稅務評估辦公室去年兩度為提出房地產鑑價申訴的截止期限延長，先從9月延至10月，後來又延到12月。