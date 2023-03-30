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全美台聯會年會 9月新州登場 積極邀訪台灣政界人士

記者孫影真／新澤西州報導
台聯會訪問團一行拜會台北市長蔣萬安(前排左四)。(黃秀梅提供)
台聯會訪問團一行拜會台北市長蔣萬安(前排左四)。(黃秀梅提供)

全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會籌備會主委黃秀梅近日兩度率團返台，拜會台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華及多位立法委員和縣市議員，也邀請他們出席今年9月在新澤西州舉行的年會。

黃秀梅表示，為落實全美台灣同鄉聯誼會「時時關心台灣，處處服務同鄉」宗旨，於去年10月與今年2月兩度回台，拜訪政界，商議如何結合海外僑胞力量，盡力化解目前台海兩岸危機，以期達到今年年會「和諧聯誼大團結，愛家愛國愛世界」的主題。

拜訪的政界人士包括前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、立法委員高金素梅、立法委員王鴻薇、陳以信、台北市議員侯漢廷、徐巧芯、游淑慧、前總統府副秘書長羅智強、前台南市議員謝龍介、華僑協會總會理事長林齊國、華僑救國聯合總會理事長鄭致毅。

黃秀梅表示，此行受政界人士重視，就各項交流對談；蔣萬安暢談市政，期讓市民安居樂業，同時為國際化都會的目標努力；盧秀燕則率領台中市府團隊接待。

全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會將於9月15日至17日，在新澤西州紐瓦克機場萬豪酒店(Newark Liberty International Airport Marriott)舉行。

新澤西州 侯友宜 紐瓦克機場

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