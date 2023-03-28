化學汙染物流入德拉瓦河 費城啟動自來水監測

供應費城 200萬居民飲水的德拉瓦河(Delaware River)，24日發生化學汙染物流入意外，費城市政府26日宣布啟動自來水檢驗機制，以確保居民飲水安全，同時呼籲居民不須搶購瓶裝水，預估數日內，德拉瓦河中的汙染物就會流入大海。

德拉瓦河流域涵蓋德拉瓦州、新澤西州 和紐約州，並供應1400萬居民飲水，不料24日，位於費城北方、巴克斯郡(Bucks County)一家化工廠Trinseo PLC發生管線破裂意外，導致8100加侖丙烯酸聚合物(acrylic polymer)流入德拉瓦河(Delaware River)支流，造成水源汙染。

事後。費城官員建議居民為了慎重起見，可以考慮購買瓶裝水，因為「無法百分之百確定自來水沒有任何汙染物」。

隨後在26日記者會，負責費城交通、基礎設施和發展的副總經理卡羅爾(Michael Carroll)改口表示，沒有必要購買瓶裝水，「如果想要儲水，可以直接從水龍頭接水，把自來水裝入空瓶，放在水瓶裡、放在冰箱裡。」並呼籲大眾「此時沒必要衝出去搶購瓶裝水」，強調隨著時間流逝，河水污染機率會逐步降低。

由於費城居民對於年初發生在俄亥俄州 (Ohio)東巴勒斯坦(East Palestine)火車出軌意外，導致有毒化學物質外洩事件，仍然記憶猶新，許多居民爭先恐後搶購瓶裝水，當地電視台也報導貨架的瓶裝水被搶購一空的新聞。

卡羅爾表示，由於25日的潮汐和降雨條件有助於稀釋汙染物，估計遭到汙染的河水將順流至德拉瓦灣(Delaware Bay)排入大海，「幾天後，德拉瓦河水質應該沒有問題。」

費城有關單位已經針對自來水水質，進行抽樣檢驗，以確保27日晚上之前，水廠供應的自來水安全無虞；同時為了徹底消除居民疑慮，預定26日晚間進行更多自來水質的抽樣檢驗，以保證28日前，供應的自來水質仍然安全無虞。

至於肇事的化工廠Trinseo PLC業已公布聲明表示，設備故障是導致此次丙烯酸聚合物流入德拉瓦河的主要原因。