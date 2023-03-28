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3月就大量釋出 費城花粉濃 創3年來新高

編譯陳韻涵／綜合報導
花草植木3月就釋出大量花粉，可能與異常溫暖且無降雪的冬季氣候相關。(Getty Images)
花草植木3月就釋出大量花粉，可能與異常溫暖且無降雪的冬季氣候相關。(Getty Images)

美國過敏、哮喘與免疫學學會的旗下單位全國過敏局(National Allergy Bureau)警告，費城21日的花粉濃度創下至少三年來新高，對花粉過敏者應減少戶外活動。

全國過敏局的新澤西州南部月桂山(Mount Laurel)地區過敏症專科醫師杜瓦林(David Dvorin)分析指出，當地花粉濃度21日達到近三年來新高，「非常極端」。

杜瓦林推測，花草植木生氣勃勃，3月就釋出大量花粉，可能與異常溫暖且無降雪的冬季氣候相關。

杜瓦林分析數據顯示，花粉濃度22日降回「適度」的標準，但距離月桂山約15哩的費城中城區(Center City)氣喘中心(Asthma Center)數據顯示，22日上午的花粉濃度仍高。

杜瓦林分析花粉長達30多年，他在屋頂裝設器具收集空飄花粉，並透過顯微鏡分析各項數據。他說：「看看這些植物，花苞都開了。」

依目前花粉濃度的狀況，加上全球更暖和潮濕且二氧化碳濃度也逐漸增加的情況，可以推測今年的花粉季會更長。但杜瓦林表示，要預測花粉季的嚴重程度「幾乎不可能」。

花粉是植物繁衍後代的途徑，人類長期以來透過鼻腔吸入花粉，就連征戰四方的羅馬帝國的開國君主奧古斯都(Caesar Augustus)也是花粉症患者。

研究人員表示，1870年到1950年以來，俗稱「花粉熱」(hay fever)的「季節性鼻炎」發病率持續攀升，至今沒有減弱跡象。

花粉這個過敏原直到19世紀晚期，才被英國醫師布萊克利(Charles H. Blackley)發現，他飽受季節性鼻炎困擾逾20載，但相關研究缺乏文獻考察。

布萊克利某日開車途中，與馬車擦身而過，他打了噴嚏；隔天，他再去同一地點揚塵，果然又打噴嚏。這次他收集該地點的粉塵，放到顯微鏡底下分析研究，發現了花粉粒。 接著，布萊克利故意吸入花粉，或將花粉揉進眼睛裡，成為近年廣為人接受的花粉過敏原檢測方法的基礎。

過敏 費城 新澤西州

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