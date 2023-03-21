達4年加薪協議 天普大學研究生結束6周罷工

天普大學擔任教學和研究助理的研究生與校方達成四年加薪協議，結束為期六周的罷工。圖為天普校區。（天普大學官網）

代表750名研究生教學和研究助理的天普 大學(Temple University)研究生協會（Temple University Graduate Students Association，TUGSA）宣布，逾四分之三成員投票，98%同意工會上周與校方達成的四年加薪協議；為期六周的罷工 正式結束，擁有3萬3600多名學生的天普大學營運終於回歸常軌。

工會談判小組成員、TUGSA前主席柯斯米奇（Bethany Kosmicki）說：「新合同是大學承認我們工作價值的第一步。工會這次罷工擁有的集體力量，確實傳達信息：我們需要公平的合同，我們會一直罷工到天普給我們一份公平的合同為止。」工會2月曾拒絕一項加薪提議。

社會學系研究生研究助理柯斯米奇說，研究生最低工資將在合同期限內增加約30%，一些較低層級者近40%；新合同還為不同學科學生制定最低標準，擺脫了以前不公平的制度。

天普大學校長溫加德(Jason Wingard)聲明表示，他對協議感到滿意，「天普在過去六周表現出非凡韌性，堅持不懈，今天的協議證明我們團結一致、共同進步的集體意願。」

天普大學說，有關何時及如何讓優秀研究生重返教學研究工作的細節，仍在制定中。部分學生和家長抱怨，由於罷工研究生過去教的課程被移到網上，由校方雇用替代人員授課，教學品質受影響。

柯斯米奇說，研究生可得到與罷工前相同的工作，但具體分配可能會因部門或學校需要而異。

根據新協議，研究生最低工資在合同第一年將升至2萬4000元，到第四年將升至2萬7000元，比目前合同有效期內的2萬700元平均工資增加30%，合同有效期至2026年春季。

兼職工作逾九個月、教大學核心課程並協助教授研究的研究生，今年也將獲得500元一次性付款，大學將開始為研究生家屬醫療保險補貼支付25%。校方已為研究生支付全額補貼。研究生將獲得最多連續4日帶薪喪假和最多21日產假。

全國要求提高研究生薪酬呼聲越來越高，其他幾所大學也發生罷工，最近一次是加州大學；賓州 大學上學期將博士生最低工資提高近25%，是該校歷來最大的一次性加薪；自2023-24年開始，最低津貼將從3萬547元增加到3萬8000元。

賓州州立大學研究生助理每周工作20小時、每年工作36周，平均年收入為2萬4822元。