家中搜出刀斧 新州男涉手刃六旬父母

住在坎伯蘭郡的威廉斯夫婦在家遭兒子克雷格殺害。（取材自臉書）

新澤西州 發生一起人倫悲劇，住在坎伯蘭郡(Cumberland County)的威廉 斯夫婦(Brenda L. Williams and Billy C. Williams, Jr.)因為多次聯絡不到人，家屬請警方上門查看，發現這對年逾60歲的夫婦早已命喪家中，警方在屋內查獲死者兒子持有刀、斧等工具，判斷他涉嫌手刃親生父母，已經將他逮捕，並以一級謀殺等多項罪名加以起訴。

根據坎伯蘭郡檢察官辦公室資料顯示，有家屬自11日起始終聯絡不到威廉斯夫婦，加上上班日威廉斯先生也未上班，引起家屬擔心，要求警方登門查看。警方在13日上午7時30分，前往威廉斯夫婦住所查看，結果威廉斯夫婦的兒子、34歲的克雷格·威廉斯(Craig P. Williams)出來應門。

克雷格原本向登門拜訪的員警表示父母不在家，拒絕員警進屋查看，引起警方質疑並經過一番堅持後，克雷格才引領員警前往臥室，發現威廉斯夫婦早已死亡，而且遺體有多處刀傷。

克雷格向警方坦承父母已經在屋內躺了兩天，而且他的衣服沾有血跡，警方也在屋內起出多把刀具和一把斧頭，認為他涉嫌重大，隨即加以逮捕，同時檢方以兩項一級謀殺、二級褻瀆屍體及三級和四級持有武器、妨礙逮捕、阻撓和篡改證據等多項罪名將他起訴。

根據警方資料顯示，過去兩年來威廉斯夫婦家中發生過家暴、騷擾、毆打和爭吵等20起糾紛，驚動警方前往處理，州警調查員麥凱(J.P. McKay)表示：「所有糾紛都涉及克雷格，他曾經因為毆打兩名死者，多次遭到逮捕。」

威廉斯夫婦2008年曾遭遇一起家庭悲劇：他們當時25歲的兒子傑森（Jason Williams）騎摩托車發生車禍 去世，威廉斯太太成為活動人士，爭取到在車禍路口裝設紅綠燈，因為她不希望其他人經歷她的家庭受過的悲痛。鄰居指出，威廉斯夫婦從未自傑森去世的痛苦中完全恢復，並形容他們「很謙和、很會關心人」，並細心照顧克雷格。