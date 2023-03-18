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嗑芬太尼過量 5女昏迷商場停車場

編譯潘勛／綜合報導
新州高級商場「河濱購物中心」的五名女員工，服用毒品芬太尼過量，被發現躺在停車場地上失去意識，幸好被搶救回來。（fox5ny電視台畫面截圖）
新州高級商場「河濱購物中心」的五名女員工，服用毒品芬太尼過量，被發現躺在停車場地上失去意識，幸好被搶救回來。（fox5ny電視台畫面截圖）

新澤西州哈肯薩克(Hackensack)市警局表示，五名女性15日晚間在高級商場「河濱購物中心」(Shops at Riverside)因服用毒品芬太尼過量，被發現躺在停車場地上失去意識，幸好被緊急搶救人員回鬼門關前搶救回來。

市警局說，經證實這五名女性都是商場員工，都用心肺復甦術及納洛酮(Narcan)藥劑搶救回來，四人轉送當地醫院治療，其中三人16日已出院，還有一人情況嚴重仍住院，第五名女性拒絕到醫院治療。

NJ.com新聞網站報導，警方透露，五女是吸食芬太尼這種強效的合成鴉片類毒品，全美毒品危機日漸嚴重，這五名女子差點也喪命。

警方表示，這五名女子是在商城停車場的較低層被發現，年齡介於29歲到41歲；哈肯薩克市警局的警官安提斯塔(Michael Antista)表示，他想讓社區放心，這件案子是獨立事件，警方正在徹查，找出這種危險物質的來源。

安提斯塔表示，芬太尼經常與其他毒品如古柯鹼或海洛因混用，以追求更強藥力。目前不知道五女如何吸進芬太尼，或是否知道自己吸了芬太尼。

哈肯薩克市長拉布洛斯(John Labrosse)表示，市長辦公室與市警局、柏根郡(Bergen County)警長辦公室及柏根郡檢察官辦公室通力合作，進行調查。

拉布洛斯表示，看到這些非法、危險物質造成可怕的人命傷亡，真是心痛，他的辦公室在本起悲慘事件一傳出，就與執法單位密切合作，隨著事態持續發展，將繼續提供任何必要的協助，給緊急反應人員、社區其他民眾。

毒品 新澤西州 檢察官

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