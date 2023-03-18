消弭貧富差距 新州教師認證及公設辯護人費用減免

新澤西州長墨菲計畫提撥部分預算投入下年度的公費減免，包括擴大教師認證費減免和公設辯護人收費減免。（美聯社）

新澤西州 長墨菲(Phil Murphy)計畫在今年531億元的州預算 經費中，提撥部分預算投入下年度的公費減免，除了已經實施的州立公園 門票減免、還擴大教師認證費減免和公設辯護人收費減免，以解決該州各種族日益擴大的貧富差距以及公立學校教師缺額等問題。

州長墨菲透過聲明強調：「這是一項節省家庭荷包的預算，而且連續第三年，沒有新增稅並為更多中產階級減免稅收。」州長墨菲為了消弭族群間的貧富差距，自2021年起實施的公費減免方案，還需民主黨主導的州議會在6月份審查預算時通過，以便州民7月起繼續享受公費減免福利。

新澤西州立公園管理局旗下50多處州立公園、森林遊樂區，其中部分有免費入園優惠，但在夏天的旺季，近半園區原本仍向州民收取每人50元、非州民每人75元的費用，至於62歲或以上州民和身障人士則可免費入場。但若獲議會批准，自7月起，依園區不同，減免門票每人收取2至3元，每輛汽車平日5至6元、假日5至10元的停車費，預計有26萬州民受惠。

新澤西州公立學校學生人數達150萬人，任何有意申請該州公立學校任教的教師必須通過三項認證，包括資格審查、學區實習教學，以及推薦認證，全部過程分別經由教育廳和聘僱辦公室的認證和監督，為了招聘更多合格教師，為期一年的教師認證費，根據州長計畫將減免至170元，受惠教師約3萬人。

此外，為了改善新州刑事司法制度，訂定的公設辯護人收費金額，墨菲州長希望取消收費，並提高公設辯護人律師的薪資，州政府官員表示：「該預算涵蓋數項解決新州長期因各族群差異而存在的貧富差距，並提供相關補救措施。」公設辯護人費用減免250至750元甚至更多，每年受惠州民約5萬人。