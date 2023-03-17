國會暴亂率眾撞警 普林斯頓男大學生被捕

普林斯頓大學生吉伯森被控在國會暴亂時衝撞國會警察。(檢察官檔案)

普林斯頓大學生吉伯森(Larry Fife Giberson)被控2021年元月6日國會暴亂時兩度領先衝撞國會警察 ，其中一次撞倒防守隧道口的警察，14日被逮捕歸案。

法庭文件顯示，現年21歲的吉伯森站在暴動群眾第一線，衝向守衛隧道口的警察，一度把警察撞倒，他揮手示意群眾進入隧道後，再度領著暴民衝向守衛的員警。

聯邦調查局(FBI )說，吉伯森領頭高喊「把他們拖出去！」的口號，沒人跟著喊，於是替拿武器和辣椒水噴射槍對付警察的暴民加油，一直在這激烈衝突的地段待了約一小時。

他在華府被逮捕，理由是「嚴重擾亂秩序」。檢方總共以四項罪名起訴他，包括「在管制區施展肢體暴力。」他到法院過堂後，法官下令，他可免於羈押，遂當庭獲釋。

根據口供筆錄，他參加暴動當天，頭戴「讓美國再度偉大」的帽子，脖子上綁著川普 旗幟，和其他暴民一起衝撞國會西側隧道的警衛。

FBI一度把他衝撞國會的照片上傳到社交媒體上，請民眾幫忙指認。網民也上傳他高喊「把他們拖出去！」的照片，並用這句話當標題。

FBI人員說，調查人員比對了國會的錄影紀錄和Instagram及普林斯頓大學網站上的照片，並到該校校警隊在他律師面前，當面詢問他，確認後才決定逮捕。

檢警針對這震驚全球的暴亂事件調查多時，總共對約1000人提出違反聯邦法律的犯罪指控。這些人的目的是阻撓國會議員確認拜登勝選。

FBI的調查報告沒指名吉伯森在參與國會暴亂之前，是否先到川普鼓勵民眾「阻擋偷走(我的勝選)」的「誓師大會」上，聆聽「總統」的訓示。