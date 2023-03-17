二戰墜機遺骸鑑出身分 24歲新州海軍航空兵能回家了

新澤西州出身的海軍航空軍械士迪佩塔。(軍方檔案)

美國國防部 日前表示，一名海軍航空兵二戰期間在太平洋戰區執行空襲任務時，不幸因墜機身亡，其遺骸隔數十年後尋獲，身分證實為新澤西州 出身的海軍航空軍械士迪佩塔(Di Petta)。

軍方指出，1944年9月10日，出身新州納特利(Nutley)的迪佩塔隨同另兩名同袍，執行TBM-1C「復仇者」(Avenger)魚雷轟炸機空襲任務，飛機由企業號(USS Enterprise)航空母艦起飛，目標在帛琉群島的馬拉卡爾(Malakal)海軍責任區。

國防部戰俘及失蹤軍人統計署(Defense POW/MIA Accounting Agency)表示，迪佩塔一行的轟炸機遭敵機擊中，墜入群島岸外水域，迪佩塔得年24歲；署方表示，當時想取回迪佩塔遺體的種種行動均未成功。

戰後職司尋找失蹤戰士的「美軍陣亡將士登記處」(American Graves Registration Service) 1949年判定，迪佩塔的遺體為無法取回。

但統計署及現稱「取回專案」(Project Recover)的組織2003到2018年間執行六次調查，最終找到遺骸；調查員把遺骸送夏威夷 的實驗室進行分析。

牙齒及去氧核糖核酸分析結果已在1月3日證實，該遺骸為迪佩塔；當局在消息公開以前，已事先通知其家族。