新州頒新法：快易通有義務告知駕駛「跨州恐沒折扣」

新澤西州已要求「快易通」(E-ZPass)在官網公告通知,提醒跨州駕駛若使用新州的電子支付工具,可能無法取得外州的跨州折扣。(美聯社)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)13日簽署一項法律,要求付費道路支付平台「快易通 」(E-ZPass)在官網公告通知,提醒跨州駕駛若使用新州 的電子支付工具,可能無法取得外州的跨州折扣。

快易通推行之初提供許多跨州折扣,成為許多用路人當初申辦的原因,如今這項優惠將消失。

新法旨在化解駕駛對於使用新澤西快易通卻無法取得外州折扣的疑慮,新州參、眾議會全數議員一致通過此法案。

法案主要倡議者之一的眾議會議員魯尼(Kevin J. Rooney)表示,快易通網站羅列新州到德拉瓦州與紐約州的跨州道路與橋梁管理局提供的折扣方案。

魯尼在聲明中表示,「要求折扣政策透明化是便民服務,即便申裝快易通,新州駕駛恐無法享用這項服務」,透過官網說明有助駕駛在上路前確認釋疑。

美國汽車協會東北分部(AAA Northeast)2017年7月研究指出,利用其他單位發放之快易通的駕駛,在紐約大都會運輸署(MTA)轄下的橋梁與隧道被依現金費率收費,沒有快易通折扣。

AAA表示,新澤西州的駕駛人在2012年到2016年間受害最慘重,多達7000萬人被依MTA現金費率收費,形同9200萬名外州駕駛未取得折扣。

魯尼在AAA報告出爐後,便著手倡議相關修法,原法案鼓勵新州收費公路管理局(Turnpike Authority)與紐約MTA同意提供快易通的所屬州折扣給駕駛。

魯尼說,「快易通的使用者會假設他們享有任何公告的折扣,這看似理所當然卻不正確,過路費會因為個別單位而有所差異。」

紐約MTA官員表示,該署轄下道路提供所有使用紐約發行之快易通使用者折扣,不論申請人住在哪裡;反觀新州快易通的使用者,只能在新州享有折扣。

類似情況2011年也在新州收費公路管理局取消對外州人使用快易通尖峰時期優惠時出現,紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)當時予以紐新兩州居民折扣,德拉瓦河收費橋梁委員會(Delaware River Joint Toll Bridge Commission)也提供頻繁往來使用者折扣計畫,但用戶須自行先註冊方能使用。