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4月開始重新審查資格 新州30萬人恐失白卡

記者顏伶如／綜合報導
新澤西州居民大約每四人就有一人透過新州系統NJ FamilyCare，參加俗稱「白卡」的醫療補助計畫。(Getty Images)
新澤西州居民大約每四人就有一人透過新州系統NJ FamilyCare，參加俗稱「白卡」的醫療補助計畫。(Getty Images)

新冠疫情期間商家關閉、失業人數大增，數十萬新澤西州民眾依靠俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)取得健康保險。

根據新州政府統計，新州參加白卡民眾人數從疫情發生以來大幅成長，如今共有225萬人參加，從2020年2月至2023年2月之間則有57萬民眾加入。全州居民大約每四人就有一人透過新州系統NJ FamilyCare參加白卡。

然而，參加白卡民眾需要符合低收入資格的每年確認規定，過去三年都未要求，沒有對於參加者的收入進行稽核。長達三年的寬限期很快就要結束，從今年4月起，包括新州在內的全美其他州，都要對所有白卡參加者進行資格審查。

非營利健康政策研究機構「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)指出，恢復實施白卡資格審查之後，當14個月的審查期結束時，目前擁有白卡的9100萬參加者當中，約有530萬人到1420萬人將喪失資格。

新州人力服務廳指出，約有29萬3000人將失去參加白卡的資格，約占目前持有白卡者的13%。

失去白卡參加資格的某些民眾，由於已經找到工作，可以透過雇主取得健保，所以將不受影響。但某些民眾失去白卡參加資格後，則會因為收入過高，無法參加以服務低收入族群為宗旨的FamilyCare。

不過，許多民眾雖然仍有參加白卡資格，由於沒有回覆州政府人力服務廳的郵件通知或郡政府人力服務處通知函，沒有提供收入家庭人口證明，而在審查過程中失去資格。某些民眾由於搬家，或者從來不曾登記新地址，恐怕根本收不到通知。

新州人力服務廳官員說，白卡參加者一定要非常注意是否收到續保通知郵件，這點非常重要。如果民眾不確定州政府已有最新聯絡地址，可以洽詢FamilyCar服務專線1-800-701-0710，並在電話中提供最新地址。

NJ FamilyCare主管機構新州人力服務廳副廳長傑布斯(Jennifer Langer Jacobs)呼籲民眾：「請把郵件打開，採取行動。」

白卡 新州 低收入

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