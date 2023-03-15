超寫實藝術家冷軍親自示範畫作 觀眾折服

冷軍現場作畫。(記者謝哲澍／攝影)

威廉 派特森大學中國藝術中心、威大學美術系和羅丹國際藝術家基金會，本周舉行上海威廉中國藝術基金會卓越藝術家訪問系列：中國超寫實藝術家冷軍訪問威廉派特森大學。 最令人期待的藝術示範：冷軍藝術和他的油畫人物寫生，6日在威大賓軒視覺藝術中心油畫工作室舉行。

畫家冷軍在威廉帕特森大學現場作畫。(記者謝哲澍／攝影)

作為卓越藝術家訪問系列的重量級嘉賓，冷軍為新州 藝術愛好者進行六個小時的油畫示範表演，用精湛的畫技和獨到的構思令觀者折服。

油畫示範由中心主任叢志遠主持。 由於觀眾人數太多，長達六個小時的示範不得已分批限時對外開放。 儘管眼睛高度近視，冷軍作畫時揮縱手臂、放筆直掃，每筆落下都準確到位，令內行外行都嘖嘖稱奇。

威大藝術系學生Rachel Swift和Isablla Tedesco全程觀摩了冷軍作畫。 她們表示這是首次近距離接觸中國藝術家，印象深刻，「這對我們的藝術學習是無以倫比的財富，整個過程帶來了非常多的啟發」。

部分葛籣瑞奇高中(Glen Ridge High School)的師生也前來觀摩 。 藝術老師Pam Baker驚歎冷軍起筆作畫與眾不同，既不打草稿也不描輪廓，直接準備背景，用20多支大小不同的畫筆，短短半小時就已基本成型。 十年級學生Emily說，這是她第一次從頭開始現場看藝術家畫模特油畫，觀察冷軍先生對結構的掌控，對多層色彩的處理感到非常傾佩。

冷軍被認為是中國當代超寫實畫派的代表人物，但他說，「我們經常聽到別人說，畫得太像了，這其實是外行的說法」。他強調繪畫的重點是感覺和筆觸，而非技法和細節，並在完成繪畫後回答許多觀眾的現場提問。

他強調中國傳統文化對其油畫造詣的影響，認為自己是在中國文化底蘊上學習和發展的油畫。

主持示範的叢志遠表示，同為藝術家，觀看冷軍的油畫寫生示範是一件非常痛快的事：「用冷軍的話說，就是用大筆畫小畫，因為他不是在描摹，而是在寫意。」

冷軍曾擔任武漢 畫院院長、湖北省文聯副主席、武漢市美協執行副主席。 他的油畫作品以其獨到的構思結合非凡的藝術技巧在當今中國畫壇獨樹一幟，被譽為中國超寫實第一高手。

有關冷軍及威大中國藝術中心的更多詳情可上網：www.wpunj.edu/ccart。