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為圓開飛機夢想搭小飛機不幸墜毀 新州母死女兒重傷

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州女子洛瑪‧古普塔(左)在墜機事件中喪命，女兒瑞娃‧古普塔則受重傷。(GoFundMe網站)
新澤西州女子洛瑪‧古普塔(左)在墜機事件中喪命，女兒瑞娃‧古普塔則受重傷。(GoFundMe網站)

新澤西州一名女子日前與女兒一同至紐約長島(Long Island)希望實現學開飛機的夢想，卻不幸發生墜機事件，釀成母親死亡、女兒重傷的悲劇。

根據蘇福克郡(Suffolk County)警方調查，飛機於5日下午2時15分左右從法明岱爾(Farmingdale)共和國機場(Republic Airport)起飛，機上乘載三人。起飛沒多久後飛行員就發出求救信號，表示駕駛艙內有煙霧。飛機隨即折返機場，但卻在緊急降落前，於下午3時前墜落於長島鐵路一處軌道附近。

63歲的洛瑪‧古普塔(Roma Gupta)，是新澤西州杭特登郡(Hunterdon County)居民，在墜機事件中喪命；33歲的女兒瑞娃‧古普塔(Reeva Gupta)來自賓州德拉瓦郡(Delaware County)，墜機後受到三度燙傷，目前正在醫院中與死神搏鬥。

住在紐約布朗士(Bronx)的23歲飛行員喬杜里(Fayzul Chowdhury)，也仍情況危急並在石溪大學醫院(Stony Brook University Hospital)治療中。

在GoFundMe網站為古普塔母女發起的募款活動，已近20萬元的目標。根據GoFundMe上資訊，洛瑪和瑞娃是為了實現兩人共同的飛行夢想，才去報名飛行課程，但飛行途中駕駛艙內出現煙霧，「飛機在迫降失敗後，墜毀於林登赫斯特(Lindenhurst)一個社區內並起火燃燒。瑞娃和飛行員隨即被空運至距離最近且擁有最佳燒燙傷中心的石溪大學醫院治療。」

聯邦航空管理局(FAA)在獲報後隨即前往現場。國家運輸安全委員會(NTSB)將會繼續調查事故原因。

新澤西州 墜機 長島鐵路

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