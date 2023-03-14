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罹癌發牌員新州眾議會作證 挺賭場禁菸

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州多位賭場員工9日在州眾議會的兩個委員會作證時，支持大西洋城賭場禁菸法案。圖為一名賭客吸菸。(美聯社)
新澤西州多位賭場員工9日在州眾議會的兩個委員會作證時，支持大西洋城賭場禁菸法案。圖為一名賭客吸菸。(美聯社)

新澤西州多位賭場員工9日在州眾議會的兩個委員會作證時，支持大西洋城賭場禁菸法案，其中兩位罹癌發牌員說，准許吸菸的賭場工作環境對健康和生命構成威脅。

百佳塔(Borgata)賭場發牌員曇咪．布雷迪(Tammy Brady)18歲就在大西洋城的賭場工作，現年55歲，罹患二期乳癌，她懷疑如果不是被迫在賭場裡吸二手菸，是否會罹癌。好世界 (Tropicana) 賭場發牌員霍莉．迪布勒 (Holly Diebler) 接受喉癌化療，所有腫瘤專家都告訴她，是否繼續在賭場工作是在生死間抉擇。

9日聽證會未針對禁菸法案表決。新州州長墨菲(Phil Murphy)承諾，一旦議會通過法案，他將簽署。

這項法案將彌補新州 2006年室內吸菸法獨讓賭場免受室內禁菸令的漏洞。大西洋城25%賭場允許吸菸。

業者稱，如果大西洋城賭場禁菸，但鄰州仍允許吸菸，將流失顧客。

不過，拉斯維加斯賭場顧問公司C3 Gaming共同創辦人克萊本諾(Andrew Klebenow)說，許多禁菸的賭場業務蒸蒸日上，包括華盛頓特區、波士頓附近、馬里蘭州賭場。

賭場工會Unite Here的54分會負責人麥克德維特(Bob McDevitt)預估，禁菸將使賭場業損失10%營收、並致至少一家賭場關閉。

新澤西賭場協會(The Casino Association of New Jersey)認為，禁菸將導致賭場營收流失近20%至25%，大西洋城賭場歷經疫情仍在復原階段，禁菸將使困境雪上加霜。

凱撒(Caesars)賭場一清潔工擔心禁菸致業績流失，她終將失業。

但更多賭場人員贊成禁菸。發牌員說，雇主不准他們揮開菸霧，以免讓顧客難堪。羅德島、賓州、維州賭場員工也爭取禁菸。新州議員普遍支持禁菸，在參眾兩會均獲兩黨多數支持。

這項法案須在參議會和眾議會的委員會進行表決，而後在提交給州長之前由議會全體議員表決。目前尚未安排聽證會和投票。

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