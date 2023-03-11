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費城縫補華埠 推動萬安街快速路「加蓋」

編譯陳韻涵／綜合報導
費城正推動安街快速道路「加蓋」地下化工程，藉此重新連接華埠南北社區。(取自谷歌地圖)
費城正推動安街快速道路「加蓋」地下化工程，藉此重新連接華埠南北社區。(取自谷歌地圖)

費城推動萬安街快速道路(Vine Street Expressway)「加蓋」地下化工程，藉此重新連接遭這條道路分割的華埠社區。

華埠居民以「華埠縫補計畫」(Chinatown Stitch)代稱這項大型工程，透過物理性「加蓋」的方式，讓萬安街快速道路變成地下化道路，藉此重新連接華埠南北社區。

市府官員與社區領袖表示，他們樂見這項工程終於能夠達成，若如預期進行，這項大型計畫將在2028年動土。

社區倡議團體「費城華埠發展會」(Philadelphia Chinatown Development Corp，簡稱PCDC)執行主任陳國賢(John Chin)說：「華埠從未放棄為減少快速道路對華埠的影響而鬥爭。」

這項工程的網站已推出，居民可上網提供意見並分享理念，首場社區會談訂4月26日召開，研議區域從布羅德街(Broad Street)到第八街。

道路加蓋可減少噪音並綠化環境，甚至成為住宅與商業大樓的基地。

官員尚未精算工程費用，但一個街區可能就要花費2500萬元到3000萬元。 

這項工程光是籌畫就已耗資400萬元，包括180萬元的「重新連接社區」(Reconnecting Communities)聯邦計畫補助款，另外220萬元由費城與賓州運輸部、「約翰與奈特基金會」(John S. and James L. Knight)以及少數金主提供。

這項計畫在費城討論數十年，但從未自理念進展到研議階段。官員8日表示，聯邦運輸經費賦予這項大型工程實現的新希望。

過去約十年，重新連接華埠兩端的希望逐漸明朗，愈來愈多企業搬到華埠北部，儘管萬安街快速道路對華埠的影響甚鉅，但相關計畫與研究從未落實。

1970年代興建這條道路時，華埠差點消失，市府原先試圖徵收贖世主堂(Holy Redeemer Chinese Church)，那是費城華埠的主要社區中心與地標。

這座天主教堂後來被保存下來，但藝廊購物中心(Gallery mall)、市場東車站(Market East Station)，以及會展中心被徵收，阻礙社區擴張。

如今，費城華埠也在與美國職籃(NBA)費城76人隊(Sixers或Philadelphia 76ers)及開發商抗爭，抵制該球隊擬於華埠附近(10-11街與市場街)興建可容納1萬8500人的大型新籃球館計畫。

華埠 費城 賓州

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