木板路建渡假村 新州海洋市長反對

開發商擬在Gillian's Wonderland Pier遊樂園旁興建渡假村的計畫，遭到市長吉利安反對。圖為吉利安家族擁有的遊樂園。(取自臉書)

開發商Icona Resorts宣布要耗資1.5億元在海洋市(OceanCity)知名木板路旁，打造八層樓高濱海渡假村與旅館 的計畫，遭市長吉利安(Jay Gillian)公開反對，表示「不能也不行」接受這提案。

Icona Resorts執行長米塔(Eustace Mita)上周於市府議會中，展示要在老牌遊樂園 Gillian's Wonderland Pier旁，打造一個有325間房間渡假村計畫。「我們不希望這會是海洋城最好的，我們要它成為全東岸最好的渡假村」

米塔告訴市議會，隨著舊汽車旅館被拆除，以及新公寓和大型住宅的建成，海洋城可用飯店客房數量直線下降。大洋城在2000年有3000間客房，如今只剩750間。

吉利安雖並未詳細解釋為何反對此計畫，不過他以前曾表態，反對在2.5哩長的木板路旁打造高層建築。他在海洋市網站上聲明寫到，「在仔細審閱Icona向市議會提交的計畫後，我已與米塔討論並表達我的擔憂，並告訴他，我雖然理解海洋市需要更多客房，但我不能也不會支持他的提議。」

米塔若想要落實計畫，除了要收購土地外，還需要政府廢除禁止沿木板路建設旅館的相關法律。但若成功，這將會是海洋城50多年來第一間全新且評估價值最高的旅館，將為政府貢獻不少稅收。

Gillian's Wonderland Pier擁有92年歷史，是由吉利安的家族擁有經營。遊樂園2.5哩長的木板路是海洋市知名景點，並曾獲評新澤西 月刊(New Jersey Monthly)最佳木板路。