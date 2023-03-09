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天納福來合唱團 演唱會免費開放

記者孫影真／新澤西州報導
「春風又綠澤西岸」演唱會。(天納福來合唱團提供)
「春風又綠澤西岸」演唱會。(天納福來合唱團提供)

天納福來合唱團將於3月26日和4月1日，舉辦兩場「春風又綠澤西岸」演唱會，免費入場，歡迎民眾前往聆賞。

演唱會將以春花盛開與情歌為主題；曲目有「四季紅」、「茶山情歌」、「夜來香」、徐志摩詩「我不知道風是在哪一個方向吹」和戴望舒詩「尋夢者」，另有拉丁頌Ubi Caritas、舒伯特小夜曲、貓王情歌。壓軸是The Phantom of The Opera組曲，向尊敬的洛伊-韋伯男爵致最高敬意。

演唱會第一場時間：3月26日(周日)下午2時；地點：Ridgewood Public Library；地址：125 N Maple Ave, Ridgewood, NJ 07450。第2場時間：4月1日(周六)下午2時；地點：Tenafly Senior Center；地址：20 S. Summit St, Tenafly, NJ 07670。

天納福來合唱團成立於2007年，目前由張稚擔任指揮、蔡旭豪伴奏。合唱團每週五晚上7時在Tenafly Senior Center練唱，歡迎愛好合唱的朋友們加入。聯絡電話：(201)207-8158 團長傅家瓊Tia Chu；電郵：[email protected]

「春風又綠澤西岸」演唱會。(天納福來合唱團提供)
「春風又綠澤西岸」演唱會。(天納福來合唱團提供)

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