列車出軌污染 諾福克南鐵賠償賓州700億

諾福克南方鐵路公司針對在俄亥俄州接鄰賓州地區發生火車出軌引發毒氣外洩事故，已向賓州州長夏皮羅承諾，將提供賓州超過700萬元的賠償金。(美聯社)

針對上個月「諾福克南方鐵路公司」(Norfolk Southern)一列載有毒化學物質的貨運火車，在俄亥俄州 接鄰賓州 地區出軌、引發毒氣外洩事故的後續賠償問題，賓州州長辦公室6日證實，諾福克南方公司已承諾將提供超過700萬元的賠償金，以彌補賓州因出軌意外蒙受的損失以及需要的重建經費。

據了解，賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)已於2日和諾福克南方公司執行長蕭歐(Alan Shaw)會面，雙方針對2月3日出軌意外的後續賠償問題，進行磋商，並獲得提供賠償的初步承諾，而且諾福克南方公司業已向俄亥俄州做出類似承諾。

夏皮羅表示，諾福克南方公司將提供500萬元，做為該州消防部門因毒氣污染或損壞的設備賠償金；同時向比佛郡(Beaver)與勞倫斯郡(Lawrence)提供100萬元，以賠償企業和居民蒙受的生計損失；另外提撥140萬元給處理出軌意外的州政府機構，包括為受害居民新建一間醫療診所；賓州州長辦公室強調，今後仍將持續追究諾福克南方公司應當負起的必要責任和賠償。

俄亥俄州東巴勒斯坦 (East Palestine)火車出軌意外，導致列車上裝載的有毒物質「氯乙烯」爆炸起火外洩，緊急撤離附近約5000位居民，並引發毒氣外洩疑慮，聯邦環保署(U.S. Environmental Protection Agency)下令諾福克南方公司必須負起重建、賠償等後續責任。

對於俄亥俄州的災害損失，諾福克南方公司宣布提撥超過100萬元，用於更新救災受損的消防設備，同時賠償東巴勒斯坦鎮100萬元，提供逾120萬元作為900個家庭和企業，彌補因這起事故疏散所付出的成本。

諾福克南方公司表示，該公司「致力投入重建作業並提供相關費用」，以保證東巴勒斯坦居民及其自然環境得以恢復正常。