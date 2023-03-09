列車出軌污染 諾福克南鐵賠償賓州700億
針對上個月「諾福克南方鐵路公司」(Norfolk Southern)一列載有毒化學物質的貨運火車，在俄亥俄州接鄰賓州地區出軌、引發毒氣外洩事故的後續賠償問題，賓州州長辦公室6日證實，諾福克南方公司已承諾將提供超過700萬元的賠償金，以彌補賓州因出軌意外蒙受的損失以及需要的重建經費。
據了解，賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)已於2日和諾福克南方公司執行長蕭歐(Alan Shaw)會面，雙方針對2月3日出軌意外的後續賠償問題，進行磋商，並獲得提供賠償的初步承諾，而且諾福克南方公司業已向俄亥俄州做出類似承諾。
夏皮羅表示，諾福克南方公司將提供500萬元，做為該州消防部門因毒氣污染或損壞的設備賠償金；同時向比佛郡(Beaver)與勞倫斯郡(Lawrence)提供100萬元，以賠償企業和居民蒙受的生計損失；另外提撥140萬元給處理出軌意外的州政府機構，包括為受害居民新建一間醫療診所；賓州州長辦公室強調，今後仍將持續追究諾福克南方公司應當負起的必要責任和賠償。
俄亥俄州東巴勒斯坦(East Palestine)火車出軌意外，導致列車上裝載的有毒物質「氯乙烯」爆炸起火外洩，緊急撤離附近約5000位居民，並引發毒氣外洩疑慮，聯邦環保署(U.S. Environmental Protection Agency)下令諾福克南方公司必須負起重建、賠償等後續責任。
對於俄亥俄州的災害損失，諾福克南方公司宣布提撥超過100萬元，用於更新救災受損的消防設備，同時賠償東巴勒斯坦鎮100萬元，提供逾120萬元作為900個家庭和企業，彌補因這起事故疏散所付出的成本。
諾福克南方公司表示，該公司「致力投入重建作業並提供相關費用」，以保證東巴勒斯坦居民及其自然環境得以恢復正常。
另一方面，聯邦州政府針對災區數百棟房屋，進行空氣品質檢測，並未驗出任何超標的污染物，並一再保證災區已安全無虞，撤離的居民可以返家生活，然而有部分居民表示在意外發生一個月後，仍因身體不適接受治療。
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