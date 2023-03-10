費城前市議員海農貪汙 被判刑3年半

費城前民主黨籍市議員海農(圖)被控與費城勞工工會領袖多爾迪共謀貪汙，日前被判刑三年半。（CBS電視台畫面截圖）

費城 前民主黨籍市議員海農(Bobby Henon)被控與費城勞工工會領袖多爾迪(Johnny Dougherty)共謀貪汙，兩人2021年11月被定罪，海農日前被判刑三年半，關押在聯邦監獄 。

地方法官施梅爾(Jeffrey Schmehl)指出，海農的罪刑「揭露費城政治運作的醜陋面」。

施梅爾指曾做三屆議員、並在遭定罪後下台的海農是「做壞事的好人」，現年54歲的海農濫用市議員辦公室的政治權力，讓多爾迪把海農列為工會職員並持續發每年7萬元的薪水，藉此維繫工會與政府部門的緊密關係，順利取得政府發包的建築工作。

施梅爾說：「費城人以為他們票選一位市議員，結果選出多爾迪和國際電氣工人兄弟會 (International Brotherhood of Electrical Workers) 98分會的手下。」

海農強忍淚水告訴法官，他從未視工會薪資為賄賂，但他已準備好為自己犯下的罪行接受懲罰。

儘管法官措辭嚴厲，但對施梅爾的判刑仍不到檢察官根據「聯邦判刑指南」建議量刑八年到十年的一半。

海農得知判決後表示：「我盡力幫助每一位費城人，尤其是那些弱勢且有需要的人，我想讓你們知道，我從未休息一天；但我以工會利益優先，辜負了你們。」

判刑也讓海農出任民選官員與工會領袖的職涯告終，他年輕時便因工會的信念而備受吸引，如今他被褫奪公權，且不得再參與工會。