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巴露華交響樂團春季音樂會 陳宣堯獲邀獻藝

記者劉偉／新澤西州報導
小提琴好手Lauren Yoon。(主辦單位提供)
小提琴好手Lauren Yoon。(主辦單位提供)

巴露華交響樂團(Bravura Philharmonic Orchestra)將於3月12日(周日)晚7時在普林斯頓聯盟教會(Princeton Alliance Church)舉辦春季音樂會，范克萊本(Van Cliburn )國際鋼琴比賽季軍得主陳宣堯(Sean Che)演奏貝多芬的第五號鋼琴協奏曲「皇帝」。

陳宣堯被譽為「深思熟慮的音樂家」，紐約時報曾盛讚他對音樂「色彩豐富的詮釋」；2013年他榮獲美國鋼琴界DeHaan Classical Fellowship首獎，2015年獲邀Annenberg研究員。他曾與許多著名樂團合作演出。

此次參加演出的，還有小提琴好手Lauren Yoon，她是2020年巴露華青年藝術家協奏曲大賽獲勝者。八歲與New York Concerto Sinfonietta合作卡內基音樂廳演奏韋瓦第「四季」，並與Capital Philharmonic Orchestra等樂團合作演出。

樂團還將演出柴可夫斯基第四號交響曲。

音樂會普通票價30元，提前預定20元；貴賓票50元，預定40元。預定請致電(609)933-4729、(917)880-7161或(732)792-2070，或電郵[email protected]，也可直接上官網www.bravuraphil.org。普林斯頓聯盟教會地址：20 Schalks Crossing，Plainsboro, NJ 08536。

陳宣堯被譽為「深思熟慮的音樂家」。(主辦單位提供)
陳宣堯被譽為「深思熟慮的音樂家」。(主辦單位提供)

卡內基音樂廳 紐約時報 交響樂

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