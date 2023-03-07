巴露華交響樂團春季音樂會 陳宣堯獲邀獻藝

小提琴好手Lauren Yoon。(主辦單位提供)

巴露華交響樂 團(Bravura Philharmonic Orchestra)將於3月12日(周日)晚7時在普林斯頓聯盟教會(Princeton Alliance Church)舉辦春季音樂會，范克萊本(Van Cliburn )國際鋼琴比賽季軍得主陳宣堯(Sean Che)演奏貝多芬的第五號鋼琴協奏曲「皇帝」。

陳宣堯被譽為「深思熟慮的音樂家」，紐約時報 曾盛讚他對音樂「色彩豐富的詮釋」；2013年他榮獲美國鋼琴界DeHaan Classical Fellowship首獎，2015年獲邀Annenberg研究員。他曾與許多著名樂團合作演出。

此次參加演出的，還有小提琴好手Lauren Yoon，她是2020年巴露華青年藝術家協奏曲大賽獲勝者。八歲與New York Concerto Sinfonietta合作卡內基音樂廳 演奏韋瓦第「四季」，並與Capital Philharmonic Orchestra等樂團合作演出。

樂團還將演出柴可夫斯基第四號交響曲。