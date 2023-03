新州170萬戶申請房地產稅紓困 退稅支票本月寄出

新澤西州州長墨菲宣布,州政府第一年推出的房地產稅紓困計畫,共有將近170萬家庭申請,退稅支票本月稍後將寄出。(美聯社)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)1日宣布,州政府第一年推出的房地產稅紓困 計畫,共有將近170萬家庭申請,退稅支票 本月稍後將寄出。

墨菲是在申請期限截止後數小時做出宣布。新州於2022年推出「新澤西州屋主與租客可負擔社區」(Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters,ANCHOR)房產稅紓困計畫,屋主與租客都可向州政府申請回饋金(rebates)。

墨菲本周稍早宣布,今年7月展開的會計年度裡,州政府預算提案將為紓困計畫至少提供第二年的全額預算。

根據統計,符合申請資格的新州家庭約有200萬戶,但實際提出申請的家庭卻相差了30萬戶。墨菲說,由於某些申請文件仍在郵件作業程序當中,因此提出申請的家庭戶數可能還會增加。他表示,地稅紓困計畫第一年實施,最後統計可望讓400萬至500萬民眾受益,換算起來約全州總人口的一半。

新澤西州的高房地產稅在全美各州當中名列前矛,這項紓困計畫將提供450元至1500元不等的回饋金,減輕民眾的房產稅負擔。

另一方面,根據州政府統計數據,新州2022年房地產稅平均金額為9490元,比2021年增加2.2%。墨菲則說,這份報告的數字並未把紓困計畫的回饋金納入計算。

根據媒體報導,不少民眾反應說,申請房產稅紓困計畫時遇到技術困難,打電話到求助專線則無法撥通。

墨菲表示,回饋金支票本月稍後將分批寄出,絕大多數將以直接存入方式,某些民眾則會收到傳統支票。

墨菲1日表示:「無論怎麼說,這是真正的紓困。」他表示,尤其對於中產階級家庭、勞工家庭、老年人來說,這項紓困計畫將可以有效地減輕連續幾年地產稅上漲的負擔。

他表示,州政府的目標是讓計算變成每年固定實施。

墨菲與州議會將紓困計畫納入截至今年6月30日的州政府預算,適用於2019年地產稅。