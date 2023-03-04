新州170萬戶申請房地產稅紓困 退稅支票本月寄出

新澤西州州長墨菲宣布，州政府第一年推出的房地產稅紓困計畫，共有將近170萬家庭申請，退稅支票本月稍後將寄出。(美聯社）

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)1日宣布，州政府第一年推出的房地產稅紓困 計畫，共有將近170萬家庭申請，退稅支票 本月稍後將寄出。

墨菲是在申請期限截止後數小時做出宣布。新州於2022年推出「新澤西州屋主與租客可負擔社區」(Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters，ANCHOR)房產稅紓困計畫，屋主與租客都可向州政府申請回饋金(rebates)。

墨菲本周稍早宣布，今年7月展開的會計年度裡，州政府預算提案將為紓困計畫至少提供第二年的全額預算。

根據統計，符合申請資格的新州家庭約有200萬戶，但實際提出申請的家庭卻相差了30萬戶。墨菲說，由於某些申請文件仍在郵件作業程序當中，因此提出申請的家庭戶數可能還會增加。他表示，地稅紓困計畫第一年實施，最後統計可望讓400萬至500萬民眾受益，換算起來約全州總人口的一半。

新澤西州的高房地產稅在全美各州當中名列前矛，這項紓困計畫將提供450元至1500元不等的回饋金，減輕民眾的房產稅負擔。

另一方面，根據州政府統計數據，新州2022年房地產稅平均金額為9490元，比2021年增加2.2%。墨菲則說，這份報告的數字並未把紓困計畫的回饋金納入計算。

根據媒體報導，不少民眾反應說，申請房產稅紓困計畫時遇到技術困難，打電話到求助專線則無法撥通。

墨菲表示，回饋金支票本月稍後將分批寄出，絕大多數將以直接存入方式，某些民眾則會收到傳統支票。

墨菲1日表示：「無論怎麼說，這是真正的紓困。」他表示，尤其對於中產階級家庭、勞工家庭、老年人來說，這項紓困計畫將可以有效地減輕連續幾年地產稅上漲的負擔。

他表示，州政府的目標是讓計算變成每年固定實施。

墨菲與州議會將紓困計畫納入截至今年6月30日的州政府預算，適用於2019年地產稅。