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澤西市、紐瓦克 加入「美國住宅」計畫

編譯徐薏茹／綜合日電
澤西市與紐瓦克加入減緩遊民危機的聯邦計畫，從2021年起開發近5000套平價住房。(Getty Images）
澤西市與紐瓦克加入減緩遊民危機的聯邦計畫，從2021年起開發近5000套平價住房。(Getty Images）

澤西市(Jersey City)與紐瓦克(Newark)是新澤西州遊民占比最高的其中兩個城市，這兩個城市均加入聯邦住房及城市發展部(HUD) 2021年9月推出的「美國住宅」(House America)計畫，該計畫旨在解決國內缺乏住宅的危機，官員表示，澤西市、紐瓦克已經超越目標，為長期無家可歸的人民創建更多可負擔住宅。

根據聯邦官員，全國共31州的105個社區領袖加入「美國住宅」計畫，包括澤西市和紐瓦克。

部長福吉(Marcia L. Fudge)1月宣布，該計畫自2021年起已經幫助提供住處給10萬多個流離失所的家庭，並在全國增加開發4萬套可負擔住房。

本月稍早地方官員透露，澤西市已經根據該計畫提供住處給近1500個有需要的家庭，並增加3500套可負擔住房；紐瓦克已經為539名遊民找到住所，並資助超過1500套可負擔住房。

據聯邦官員稱，參與計畫的105個社區透過「美國救援計畫法」(American Rescue Plan Act)獲得資金，其中包括HUD的2萬多張緊急住房補助券(EHV)及15億元以上的額外資金，另外還有財政部「州與地方財政復原基金」(SLFRF)提供的650億元以上資金。

新冠疫情、利率上揚、以及疫情期間暫停驅逐令結束等因素，導致大批人湧入新州的遊民收容系統。根據住房權益非營利組織「君主住屋協會」(Monarch Housing Associates)去年1月的年度單日遊民統計，紐瓦克的遊民人口數居全州之冠，統計當日共計入1695個遊民，佔當日新州遊民人口的19%。

澤西市遊民則占哈德遜郡遊民人口的52%，統計當日計入345個遊民，然而與2021年相比已減少約26%。

新州只有紐瓦克與澤西市參與聯邦「美國住宅」計畫，過去兩年，這兩個城市均透過實施各種措施，來落實自建可負擔住房的目標。

遊民 新州 疫情

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