一籠滋味 無限回味　海派小籠即將開張 亮點美食搶先看

全新裝修、設計時尚的海派小籠 Ugly Dumpling即將開業啦！海派小籠坐落於新州Edison 繁華地段，臨近99大華超市，餐廳可同時容納200人就餐。以正宗上海小籠包、餛飩、點心為主打，為滿足不同味蕾的朋友，更搭配其它地方特色小吃，請大家搶先看海派小籠都有哪些美食？

海派小籠最大亮點是豬肉採用被譽為「 豬肉中的和牛 」——黑豚豬，它是世界頂級的豬肉品種。黑豚豬肉肉質細膩，營養價值豐富，富含OMEGA 3，黑豚肉的維生素E含量約是普通豬肉的3倍，而膽固醇又比普通豬肉低了將近50%。具有極高的營養價值。

海派小籠黑豚系列美食多達十餘種：黑豚小籠包、黑豚蟹肉小籠包、黑豚松露小籠包、黑豚絲瓜鮮蝦小籠包、黑豚蝦肉蒸餃、黑豚蝦肉燒麥、黑豚糯米燒麥、黑豚蝦肉煎餃、黑豚肉包、黑豚蝦肉紅油抄手、黑豚菜肉紅油抄手、黑豚蝦肉餛飩湯、黑豚菜肉餛飩湯、黑豚豬肉炸醬麵……

海派小籠其它口味的小籠包、餛飩和水餃也豐富多彩，如：雞肉小籠包和五彩招牌小籠包、雞肉蒸餃、香菇素蒸餃、雞肉香菇包、雞肉紅油抄手、素紅油抄手、雞肉餛飩湯、素餛飩湯、擔擔麵、紅油燃麺、川味牛肉炸醬麵、紅燒牛肉麵、炸排骨麵……

海派小籠的各地特色小吃也不容錯過，比如廚師推薦系列中蒜泥白肉、麻婆豆腐、乾炒花菜、回鍋肉等等。除此之外，各式炒鍋、可口開胃菜、健康青菜和多達數十種的甜品和飲品等美味一定讓喜好美食的您不虛此行，讚不絕口！

從街頭小食，發展為中國飲食文化走向世界的一道代表性名菜，小籠包的歷史猶如譜寫了一篇醜小鴨變天鵝般的傳說。正如海派小籠品牌理念所說：我們的承諾是超越界限，將最地道的中國美食口味與當代創意融合，打造嶄新的、充滿想像力的美食之旅。由上海繁華的美食街道、傳統及現代中國美食豐富歷史而激發靈感，我們致力於重新再創造這些最受歡迎的當地食譜，為當今食客打造令人興奮和無邊有趣的新鮮味覺體驗。無論是在我們的堂食地點還是我們的“Grab & Dip”速食點，Ugly Dumpling邀請您一起體驗令人興奮的傳統口味新世界！