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改善公宅管理 新州獲2240萬聯邦撥款

編譯陳韻涵／綜合報導

民主黨聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)與布克(Cory Booker)日前宣布，新澤西州哈德遜郡(Hudson County)等七處住宅管理局，將共享聯邦住房和城市發展部(HUD)核發的2240萬元公共住宅現代化與管理改善基金。

這筆經費源自聯邦住房和城市發展部在50州及哥倫比亞特區、關島、波多黎各與美屬維京群島共31億6000萬元補助近2770個住宅管理局的基金，而梅南德茲與布克爭取到的經費占聯邦住房和城市發展部補助新澤西州50多處住宅管理局、共3980萬元的約25%。

梅南德茲說，「我協助於2023財年爭取的這筆金費，將提供數以百萬計新澤西州人安全的住宅，從投資到大規模修繕、提升能源效率和現代化公共住宅，這筆經費將在改善數以百萬計新澤西州人生活方面扮演要角。」

在哈德遜郡，新澤西州住宅管理局獲得758萬9218元，貝玉恩市(Bayonne)431萬5752元，霍伯肯市(Hoboken)426萬9583元，北博根(North Bergen)289萬8573元，哈瑞森(Harrison)102萬767元，古滕貝格(Guttenberg)80萬511元。

梅南德茲成長並曾任市長的聯合市(Union City)則獲得151萬706元，而布克曾任市長的紐瓦克(Newark)獲得超過2310萬元。

布克說，「新澤西州所有家庭值得住在體面且可負擔的地方，這分大禮對新澤西州住宅管理局很重要，人們仰賴住宅管理局取得安穩住宅。」

新澤西州 投資 民主黨

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