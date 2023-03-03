墨菲提531億史上新高州預算 包括減地稅、增退休金

新澤西州州長墨菲日前在州議會宣布一項531億元的州預算提案。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前宣布一項531億元的州預算 提案，在稅收成長出現趨緩跡象之際，將政府開支預算拉上新高度；墨菲表示，新預算案將讓數百萬計州民的生活更輕鬆。

民主黨的墨菲在2月28日任內第六次預算演說中表示：「這項預算以目標為取向，聚焦州民的家庭開支，並提高新州 的可負擔性。」

前述演講核心是墨菲過去兩年來的施政主軸，新州生活費在2021年11月的激烈選舉過後飆高，而新州議會由民主黨控制的所有120席今年秋季將改選。

墨菲政府強調透過倡議計畫緩解新州的超高企業稅，新州的企業稅也在全美各州企業稅中名列前茅；新預算提案是7月開始的財年的政府開支藍圖，包括調漲稅務與各項費用。

墨菲此次提案的開支計畫亮點包括，房地產稅減免、兒童減稅額、公務員退休金 、學前教育與K-12學校經費、公共安全事務與醫療補助計畫、醫用與娛樂用大麻收益運用，另有氣候變遷應對方案與新州捷運局(NJ Transit)補助經費，以及2018年的減免企業稅2.5個百分點的計畫將在今年12月到期。

墨菲此次計畫比目前最高紀錄的州預算還多5%，其中囊括史上新高的學校補助、擴大兒童減稅額，全額繳納新州陷入困境的公務員退休金系統，以及數以百萬元的其他各項計畫。

墨菲和新州議員將在未來4個月期間就最終預算案進行磋商與談判，此提案也會舉辦一系列公開聽證會，議會通過此案後，州長必須在2024財年開始的7月1日之前，簽署法案成為法律。

新州共和黨睽違20年，終於可望於今年11月再度掌控新州州議會，共和黨議員批評墨菲耍花招推出稅收減免，卻不願還稅於民。

新州州議員沃斯(Hal Wirths)在墨菲演說後的記者會上表示，「若要做出改變，我們需要的是真正的結構改革」，呼籲選民不要被這項提案「蒙騙」了。