費城中餐館東主 送外賣遭青少年槍擊

僑界代表至家中探望盧輝。(記者劉偉╱攝影)

大費城華人 餐館協會成員盧輝近日於送外賣工作途中，遭三名少年挑釁、開槍打傷，警方已逮捕嫌犯。僑界近日探望傷者，並呼籲政府重視。

盧輝回憶，2月18日晚近11時，他開車見三名年約13至15歲的少年橫穿馬路，慢慢把車停下，其中一人故意擋在車子前面，並對車內辱罵、嘲笑，蓄意挑起事端。他拉下車窗，對應了幾句，說小孩子應早點回家，這麼晚不能在街上遊蕩。對方顯得很不高興，想靠近。盧輝感到害怕，想趕緊開車離去。突然間，另一人跑到車後，一人跑到車旁，拿出隨身攜帶的手槍，近距離向他連開三槍。

盧輝嚇著趕緊驅車離開，隨後發覺左腿劇痛，座椅下都是血，才意識到自己中槍。他停車打電話通知妻子，女兒隨即報警。過了兩三分鐘，員警趕到現場，叫來救護車，把他送到愛因斯坦醫院救治，左腿被第一顆子彈擊穿，同時傷及右腿。盧輝目前已返家，正在康復中。警方根據盧輝的陳述和調查路邊的錄像，逮捕開槍者，現已交法院審理。

該槍擊 案在費城華人社區引起極大關注。福建僑領鄭經春、葉友銘、朱楓、盧統設、林世鋒、丁彬彬、林應章、倪忠、盧文斌、鄭金玉、王唐德等先後到盧輝家中看望慰問。

大費城華人餐館協會會長朱楓提醒店家，費城的治安堪憂，要保持高度的安全意識，避免受害。外出送餐時，特別留意周遭環境，遇到惡意挑釁，想辦法量離開，不可對峙。