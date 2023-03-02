新州重罪犯攜槍、偽造警徽登機前被逮 最高可判25年

聯邦運輸安全局資料顯示，今年目前為止，已在全國各機場攔截下800多支槍。圖為紐瓦克國際機場。(美聯社)

曾犯重罪的新澤西州 男子克勞敦(Seretse Clouden)因被查獲在紐瓦克國際機場 準備登機前，企圖夾帶槍枝和槍彈以及持有偽造警徽，而遭逮捕；該男子被控罪名一旦成立最高可判處25年徒刑。

根據27日公布的聯邦調查(FBI)起訴文件，聯邦運輸安全局(TSA)人員去年12月30日在檢查登機旅客行李時，在克勞敦的行李包內發現兩個點40口徑Glock彈匣，各裝滿15發子彈，進一步搜查，發現印有「法警」字樣的防彈衣。

聯邦法警局說，它從未聘用過這個人。

安檢人還根據克勞敦擬前往佛州 羅德岱堡的班機行程，到登機門前攔住他，他告訴安檢人員，他沒有執法官員的證件，也沒有任何一州政府核發的槍械證明書。

機場人員把他已上機的行李搬下來，在裡面找到一支AR-15半自動步槍、點40口徑的手槍、電擊槍、彈簧刀、伸縮警棍、0308口徑來福槍和「美國法警」文件，上面有他的名字和照片，還有一個警徽。

克勞敦的律師27日未立即回覆媒體的詢問。紀錄顯示，他在2016年曾因被控非法擁有武器，在法庭認罪。

法院宣判罪名確立的重罪犯，再度因非法攜帶武器被告，最高可判處10年徒刑外加25萬元罰鍰，偽造政府文件罪，最高刑度為15年另加罰款，兩罪並處，他可能坐牢25年。

運安局資料顯示，今年目前為止，已在全國各機場攔截下800多支槍。發言人朗斯頓(R. Carter Langston)說，把槍械帶到機場安檢站附近是「絕對不能接受」的事，隨機或隨身行李內要攜帶槍械，有合乎法律的辦法，但「你要先獲得管轄區地方政府的核准，帶著核可文件向航空公司聲明合法攜槍，並把槍械裝入硬殼、上鎖的盒子。」