南費城中山娛樂會所 開業剪綵

參加剪綵儀式的各界嘉賓合影。二排左7為協勝公會陳姿元老，左9大費城福建同鄉會會長盧文斌，左10華僑公會董事長顧惠龍，左12華僑公會會長張應欽，左13美國賓州福建同鄉會會長吳日強。

南費城 中山娛樂會所日前完成新裝修重新啟動，各界受邀嘉賓一百多人盛裝出席剪綵儀式，衣香鬢影，流光溢彩，傳為社區盛事。

華僑公會會長張應欽、董事長顧惠龍分別致辭，感謝主持人，感謝所有出席來賓及贈送花籃和紅包，祝願嘉賓新年萬事順遂，共度美好夜晚。剪綵嘉賓有華僑公會會長張應欽、董事長顧惠龍、名譽會長任汝球、副會長邱瑞平、秘書長方亨、協勝公會元老陳姿、大費城福建同鄉會會長盧文斌、美國賓州 福建同鄉會會長吳日強，李小蘭等。

娛樂節目由吳倩主持，有旗袍秀、唱歌、跳舞、集體舞及有獎遊戲，眾人輕歌曼舞、婀娜多姿。主持人感謝張應欽、顧惠龍、陳姿、吳日強、歡樂舞隊代表黃麗華等贊助吉利紅包，感謝吳日強、南費城Styland Beauty 、 歡樂舞隊、阿珠、秀英等姐妹、必賜等弟兄贈送祝賀花籃。

南費城中山娛樂會所經過一個多月的整體裝修，全新的燈光音響設備，環境舒適優雅，是費城休閒娛樂、好友歡聚的好去處。同時也為大家提供場地借用，舉行各類大小活動（適用於歌舞晚會，卡拉ok，文藝匯演 ， 教學課程，室內遊戲 康體活動，美容活動 ，包場排練 ，講座，生日派對，聚會，棋牌，求婚場地等各種消閒活動）。場地約2000尺，可容納200人左右。歡迎加入南費城華僑公會中山娛樂會所的各種成年和末成年培訓班（瑜咖班、爵士舞蹈班、古典、民族舞蹈班、跆拳道班、嫁接睫毛班、化妝班）。

聯系電話:267-210-8868 聯系人:Yu liu. 地址：1108 5 th Passyunk Ave Philadelphia PA 19147 歡迎新老朋友光臨。舞廳開放時間：每週二、六晩上7:00-10:00，入場費＄10，免費提供咖啡 、茶水，加入會員的朋友，可享受舞廳入場免費門票，還可以享受我們為大家過生日派對，以及各種活動福利，詳情請致電查詢。