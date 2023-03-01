小馬頸教委會 反對通知家長子女性別認同

新澤西州小馬頸教育 委員會(The Colts Neck Board of Education)上周拒絕一項提議，該提議要求校方人員告知家長學生的性別認同 ；此提議受到家長權益團體支持，並要求學生依據出生時的生理性別使用廁所與更衣室，而非他們的性別認同。

小馬頸八年制(K-8)學區涵蓋3所學校，共有955個學生，是新州 第一批試圖拒絕2018年州教育廳採用之跨性別學生指導方針的學區之一，勞倫斯鎮(Lawrence)也在討論此議題。

根據新州的指導方針，學區職員沒有義務「通知家長或監護人有關學生的性別認同或性別表現」，並要求讓學生依據他們的性別認同使用浴室和更衣室。

新州教育廳的數據顯示，跨性別或非二元性別學生在學生中的占比不到1%。

小馬頸教育委員會的公共意見會議將近200人出席，許多人對此提議表達擔憂，若父母或監護人對此議題懷有敵意，公開學生的跨性別身分可能使他們陷入困境。

一些人向委員會表示，學生向教職人員傾訴他們的性別認同，是因為覺得與家長討論相關議題並不安全，而這些學生特別容易受到霸凌，更容易出現自殘、自殺傾向。

身兼教師與小馬頸鎮教育協會負責人的凱莉．蘇利文(Carrie Sullivan)告訴委員會，跨性別學生患憂鬱症的可能性是順性別同儕的2.5倍，擁有自殺意圖的比率也更高，她指出政策改變將違背教育工作者幫助學生感到安心的專業、道德與倫理責任。

前委員會成員杰奎琳·霍格蘭(Jacquelyn Hoagland)表示政策改變違反法律，詢問委員會是否曾就此向任何心理學家諮詢意見。

新州公共教育聯盟(NJPEC)創辦人格特斯曼(Michael Gottesman)指出，政策改變將侵犯學生保密的權利，違反新州的反歧視法，他也警告委員會若通過提議，將違反自身的道德準則。