我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

小馬頸教委會 反對通知家長子女性別認同

編譯徐薏茹／綜合報導

新澤西州小馬頸教育委員會(The Colts Neck Board of Education)上周拒絕一項提議，該提議要求校方人員告知家長學生的性別認同；此提議受到家長權益團體支持，並要求學生依據出生時的生理性別使用廁所與更衣室，而非他們的性別認同。

小馬頸八年制(K-8)學區涵蓋3所學校，共有955個學生，是新州第一批試圖拒絕2018年州教育廳採用之跨性別學生指導方針的學區之一，勞倫斯鎮(Lawrence)也在討論此議題。

根據新州的指導方針，學區職員沒有義務「通知家長或監護人有關學生的性別認同或性別表現」，並要求讓學生依據他們的性別認同使用浴室和更衣室。

新州教育廳的數據顯示，跨性別或非二元性別學生在學生中的占比不到1%。

小馬頸教育委員會的公共意見會議將近200人出席，許多人對此提議表達擔憂，若父母或監護人對此議題懷有敵意，公開學生的跨性別身分可能使他們陷入困境。

一些人向委員會表示，學生向教職人員傾訴他們的性別認同，是因為覺得與家長討論相關議題並不安全，而這些學生特別容易受到霸凌，更容易出現自殘、自殺傾向。

身兼教師與小馬頸鎮教育協會負責人的凱莉．蘇利文(Carrie Sullivan)告訴委員會，跨性別學生患憂鬱症的可能性是順性別同儕的2.5倍，擁有自殺意圖的比率也更高，她指出政策改變將違背教育工作者幫助學生感到安心的專業、道德與倫理責任。

前委員會成員杰奎琳·霍格蘭(Jacquelyn Hoagland)表示政策改變違反法律，詢問委員會是否曾就此向任何心理學家諮詢意見。

新州公共教育聯盟(NJPEC)創辦人格特斯曼(Michael Gottesman)指出，政策改變將侵犯學生保密的權利，違反新州的反歧視法，他也警告委員會若通過提議，將違反自身的道德準則。

教育 新州 性別認同

上一則

芝城2月降雪僅往年1/3 未來7天氣溫像雲霄飛車

下一則

芝加哥市級選舉落幕 選民跑錯投票所頻發

延伸閱讀

新州免費學前班 再增16學區 墨菲：對未來最棒的投資

新州免費學前班 再增16學區 墨菲：對未來最棒的投資
新州6「流氓警察」洗劫居民 市府追討待審期薪資

新州6「流氓警察」洗劫居民 市府追討待審期薪資
雪量不夠 新州2月龍捲風著陸 24年首見

雪量不夠 新州2月龍捲風著陸 24年首見
新州公眾瓦斯再降價 月用量100熱電度家庭 3月起月費降3元

新州公眾瓦斯再降價 月用量100熱電度家庭 3月起月費降3元
防聯邦高院不利裁決 新州擬立法保護跨種族婚姻

防聯邦高院不利裁決 新州擬立法保護跨種族婚姻
新州逾半公校無亞裔師 近半沒非裔、三成沒西語裔

新州逾半公校無亞裔師 近半沒非裔、三成沒西語裔

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

2023-02-28 09:58
德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

2023-02-26 13:43

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」