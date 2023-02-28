薈萃日韓味 臻選東南亞大華生鮮亞洲美食節開幕

大華生 鮮（網站：fresh.99ranch.com）亞洲美食 節活動開始了，日本、韓國、東南亞 各國的多種美食低至七折優惠，讓您足不出戶就能輕鬆享受到地道的亞洲美食。作為大華超市旗下的高品質生鮮食品配送平台，大華生鮮專注服務美東地區，並致力於提供最好的選品及客戶服務。

“薈萃日韓味，臻選東南亞“ 本次活動優惠商品包括：日式咖哩，烏冬面；韓國泡菜餅，牛骨湯；菲律賓帶餡魚排、泰國的冬陰功蝦麵、網紅是拉差辣醬、三蟹魚露、肉骨茶湯等。

亞洲美食節活動現已火熱開幕，並將持續到3月2號。顧客可以掃碼或登錄大華生鮮的官方網站 fresh.99ranch.com 上進行瀏覽，輕鬆選購自己喜歡的亞洲美食。此外，大華生鮮還提供免費送貨服務，滿$35即免配送費，配送範圍包括紐約，新澤西，和康州部分地區。

大華生鮮的亞洲美食節是一次令人興奮的活動，我們也希望通過這一活動，讓更多的顧客了解和喜歡亞洲美食，進一步擴大亞洲美食在全球的影響力。

歡迎光顧大華生鮮fresh.99ranch.com，體驗與眾不同的購物享受。更有多重優惠： 新客註冊首單減$15；積分返利5-15%；推薦好友各得$20；每週一，三，六 下午四點限時6折秒殺，更有精選特惠商品回饋客戶。

欲了解最新活動和更多詳情，請致電或電郵聯絡大華生鮮客服或移步社交媒體頁面。客服電話：718-568-8899（週一到週五，東部時間9am-5pm），客服郵件：[email protected]，Instagram：@fresh.99ranch，臉書：@fresh.99ranch，微信公眾號：fresh99ranch。